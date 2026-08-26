Beitrag zur Energiewende
Solarpark in Winden feierlich eingeweiht
Nach fünf Jahren steht der Solarpark in Winden und produziert bereits seit Anfang Juli klimaneutralen Strom.
Nach fünf Jahren steht der Solarpark in Winden und produziert bereits seit Anfang Juli klimaneutralen Strom.
Mariam Nasiripour

Nach fünf Jahren Planung, Diskussionen und Bau ging der neue Solarpark in Winden endlich ans Netz. Viele Bürger und Akteure sind gekommen, um diesen Moment mit Bürgermeister Gebhard Linscheid zu feiern. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit der Errichtung eines Solarparks hat die Gemeinde Winden einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaunabhängigkeit getan. Jüngst wurde dieser der Öffentlichkeit vorgestellt. An dem Termin nahmen neben vielen Bürgerinnen und Bürgern auch Kristina Brixius, Staatssekretärin im Umweltministerium, Landtagspräsident Matthias Lammert, Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad-Ems-Nassau, und die ehemalige Umweltministerin sowie ...
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