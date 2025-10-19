Photovoltaikanlagen wandeln das Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Im Lorcher Stadtteil Espenschied soll eine solche Anlage privat gebaut werden. Doch es gibt Widerstand.
Lesezeit 2 Minuten
Die Hektarzahlen schrumpfen, doch eine Einigung ist noch nicht geschafft in der Diskussion um eine große Freiflächen-PV-Anlage im Lorcher Stadtteil Espenschied. Es handelt sich um ein privates Projekt, sechs örtliche Teilflächenbesitzer kooperieren mit dem Unternehmen Pionext und der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (Egom) mit Sitz in Strüth.