Angebote für Kinder, Programm für Jung und Alt – und allerhand Kulinarisches. Darauf dürfen sich die Besucher des Kirchenfestes in Burgschwalbach Ende August freuen. Die Einnahmen des Gemeindefestes gehen dabei an eine besondere Institution.

Die evangelische Kirchengemeinde Burgschwalbach lädt zum großen Gemeindefest am Samstag, 30. August, ab 16 Uhr rund um die historische mittelalterliche Kirche ins Herzen der Palmbachgemeinde ein. Zum insgesamt dritten Mal erwartet die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ein vielfältiges, generationenübergreifendes und fröhliches Programm für Jung und Alt. Die Agenda verspricht ein tolles Beisammensein mit Musik, Kultur sowie Höhepunkte für Kinder und kulinarische Genüsse in geselliger Runde.

Besondere Momente, die verbinden

Die Kinder dürfen sich auf ein interaktives Theaterstück in der Kirche mit Manfred Kessler (Chapiteau Theater), spannende Lesungen in der Bücherei Burgschwalbach, eine Hüpfburg und Zuckerwatte von Spring vor Glück freuen. „Das Gemeindefest bietet Raum für gute Gespräche, für neue Kontakte und besondere Momente, die verbinden“, fasst die Initiatoren zusammen.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Mit leckeren Speisen, erfrischenden Getränken, einem Weinstand und einem mobilen Coffeebike für Kaffeespezialitäten aller Art bleibt kein Wunsch offen. Musikalisch begleitet wird das Fest laut den Initiatoren durch Livemusik von Björn Meindl, der für gute Stimmung und eine tolle Atmosphäre am Abend sorgen wird.

Bücherei Burgschwalbach erhält die Einnahmen

Ein besonderes Anliegen der Kirchengemeinde ist dabei die Förderung lokaler Initiativen: Die Einnahmen des Festes sollen der Bücherei Burgschwalbach zugutekommen, die mit ihrem Engagement für Leseförderung einen wertvollen Beitrag für die Dorfgemeinschaft leistet.

Pfarrerin Annette Blome, der Kirchenvorstand und das Gemeindeteam freuen sich auf zahlreiche Gäste aus Burgschwalbach, den umliegenden Orten und der Region. „Wir möchten mit diesem Fest ein Zeichen der Offenheit und Verbundenheit setzen – alle sind herzlich willkommen”, so die Veranstalter abschließend.