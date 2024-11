Drohende Klagen von Eltern So will Verwaltung Kitaplätze in Lahnstein schaffen 28.11.2024, 12:00 Uhr

229 Kitaplätze möchte die Stadtverwaltung Lahnstein durch Ausbau und Investitionen schaffen. Damit ist man nun an die Öffentlichkeit gegangen. Doch in einem Punkt dürfte es politischen Gegenwind geben.

{element} Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben Anspruch auf mindestens sieben Stunden tägliche Betreuung ohne Unterbrechung: Dieser Rechtsanspruch und damit verbundenen Anforderungen an die Kindertagesstätten sorgt in vielen Kom munen für riesige Probleme, auch in Lahnstein fehlen zahlreiche Plätze, von rund 100 ist die Rede.

