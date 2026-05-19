Pläne der Klimaschutzmanagerin So will Johanna Liebl VG Nastätten klimafit machen Mariam Nasiripour 19.05.2026, 15:00 Uhr

i Klimaschutzmanagerin Johanna Liebl möchte noch mehr Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde umsetzen. Jens Güllering/ Verbandsgemeinde Nastätten. Verbandsgemeinde Nastätten

2024 trat Johanna Liebl ihre Stelle als Klimaschutzmanagerin in der VG Nastätten an. Derzeit arbeitet sie am Klimaschutzkonzept. Dieses soll im Juni präsentiert werden. Wir haben die junge Frau getroffen und über ihre Pläne für der VG gesprochen.

Seit dem 1. November 2024 arbeitet Johanna Liebl als Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten. Ihre Stelle wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative geschaffen und wird mit 60 Prozent von der Bundesregierung gefördert.







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