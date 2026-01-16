Spezieller Dienst soll helfen So werden Konflikte in Obdachlosenunterkünften gelöst Till Kronsfoth 16.01.2026, 17:00 Uhr

i „Auseinandersetzungen unter Wohnungslosen sind kein Ausnahmephänomen", sagt Saskia Daubach-Metz, Pressesprecherin des Rhein-LahnKreises. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance / dpa

Die Ursachen für Konflikte sind ebenso vielfältig wie die Probleme, mit denen Wohnungslose kämpfen. Mit seinem sozialpsychiatrischen Dienst verfügt der Rhein-Lahn-Kreis über eine Anlaufstelle zur Konflikt-Prävention. Doch auch diese hat Grenzen.

In Notunterkünften leben Personen auf engstem Raum zusammen, ohne die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Da sich die Bewohner in schwierigen Lebenslagen befinden, liegen die Nerven oft blank und Konflikte können leicht entstehen. In solchen Situationen greift hin und wieder der sozialpsychiatrische Dienst des Rhein-Lahn-Kreises ein.







