Landtagswahl 2026 So wählte der Rhein-Lahn-Kreis Marta Fröhlich 22.03.2026, 23:58 Uhr

i Direktkandidat Andreas Birtel (links) durchbricht mit seinem Wahlsieg im Wahlkreis 8 ebenso wie Matthias Lammert im Wahlkreis 7 den Fluch, der die CDU jahrzehntelang vom Siegen im Rhein-Lahn-Kreis abgehalten hat. Marta Fröhlich

Was für ein Wahlabend! Die CDU marschiert auch im Rhein-Lahn-Kreis auf die ersten Plätze und gewinnt in den beiden Wahlkreisen gleich beide Direktmandate. Ein tieftrauriger Tag für die Sozialdemokraten. Und ein Krimi, den es so wohl selten gibt.

Schlagartig ist sie futsch, die allgegenwärtige Dominanz der Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis. Jahrzehnte konnte der SPD niemand das Wasser reichen – bis jetzt. Mit knappem Vorsprung zieht die CDU bei der Landtagswahl erstmals seit der Einführung des Wahlsystems mit Erst- und Zweitstimme an den Sozialdemokraten vorbei und kann im Kreis 29,5 Prozent der Stimmen sammeln – zwar unter dem Landesschnitt von 31,0 Prozent, aber das ist nach diesem ...







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