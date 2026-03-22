Landtagswahl 2026
So wählte der Rhein-Lahn-Kreis 
Direktkandidat Andreas Birtel (links) durchbricht mit seinem Wahlsieg im Wahlkreis 8 ebenso wie Matthias Lammert im Wahlkreis 7
Direktkandidat Andreas Birtel (links) durchbricht mit seinem Wahlsieg im Wahlkreis 8 ebenso wie Matthias Lammert im Wahlkreis 7 den Fluch, der die CDU jahrzehntelang vom Siegen im Rhein-Lahn-Kreis abgehalten hat.
Marta Fröhlich

Was für ein Wahlabend! Die CDU marschiert auch im Rhein-Lahn-Kreis auf die ersten Plätze und gewinnt in den beiden Wahlkreisen gleich beide Direktmandate. Ein tieftrauriger Tag für die Sozialdemokraten. Und ein Krimi, den es so wohl selten gibt. 

Lesezeit 4 Minuten
Schlagartig ist sie futsch, die allgegenwärtige Dominanz der Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis. Jahrzehnte konnte der SPD niemand das Wasser reichen – bis jetzt. Mit knappem Vorsprung zieht die CDU bei der Landtagswahl erstmals seit der Einführung des Wahlsystems mit Erst- und Zweitstimme an den Sozialdemokraten vorbei und kann im Kreis 29,5 Prozent der Stimmen sammeln – zwar unter dem Landesschnitt von 31,0 Prozent, aber das ist nach diesem ...

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik (LaWa)

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