Das SO Theater führt „Volpone“ von Stefan Zweig auf - wie gewohnt mit einer großen Portion Gesellschaftskritik. Premiere ist am 19. September.

In dieser Saison führt das SO Theater „Volpone. Ein Fuchs“ von Stefan Zweig auf. Wie bei früheren Stücken legt das Ensemble auch diesmal wieder den Finger in die Wunde und seziert messerscharf und mit viel Ironie menschliche Abgründe.

Ben Jonson, ein Zeitgenosse Shakespeares, schrieb das Originalstück in den Jahren 1605/1606. Es ist eine Komödie, welche die Themen Gier und Lust satirisch behandelt. Stefan Zweig veröffentlichte 1926 eine völlig freie Neubearbeitung von Jonsons „Volpone“. Zweig übernahm die Grundstruktur und die Figuren des Originals, formulierte jedoch in einer moderneren Ausdrucksweise und änderte sowohl die Geschichte als auch die Charaktere in weiten Teilen ab.

Worum geht es in dem Stück

Venedig zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Der reiche Kaufmann Volpone liegt im Sterben. Zumindest glauben das seine habgierigen „Freunde“ Corbaccio, Corvino und Voltore, die ihn besuchen und mit Geschenken überhäufen, um als Erben seines Vermögens eingesetzt zu werden. In Wirklichkeit ist Volpone jedoch putzmunter, er will sich nur ausgiebig an den Erbschleichern bereichern und sich dann zu seiner Familie nach Smyrna absetzen. Seine junge Dienerin Mosca unterstützt ihn dabei, indem sie die Erbschleicher geschickt gegeneinander ausspielt und sie dazu anstachelt, einander in ihren Gunstbezeugungen für den vermeintlich Sterbenden zu übertreffen.

Die Namen der Charaktere haben symbolische Bedeutung und bringen ihre Eigenschaften zum Ausdruck. „Volpone“ bedeutet „Fuchs“, was auf die List des Protagonisten hinweist. „Mosca“, die „Fliege“, ist eine Schmarotzerin, die von Volpones Betrügereien profitiert. „Voltore“, der „Geier“, ist ein habgieriger Opportunist. „Corbaccio“, der „ große Rabe“, ist eine gierige Natur, dem Geld und Reichtum alles bedeuten. „Corvino“: Der „kleine Rabe“, steht Corbaccio in seiner Gier in nichts nach.

Die Anzahl integerer Charaktere lässt sich im Stück hingegen an drei Fingern abzählen: Zum einen „Colomba“, die „Taube“, Ehefrau des eifersüchtigen Corvino, ausgesprochen naiv und Wachs in Händen ihres krankhaft eifersüchtigen Ehemanns. Dann sind da noch die Leiterin der venezianischen Polizei sowie die resolute Richterin, die für ein überraschendes Ende sorgt.

„Wir müssen gar nicht weit gucken, um der Geldgier heutzutage ein Gesicht zu geben. Es reicht ein Blick über den Großen Teich. Es geht um Bestechung der Justiz und das Aushebeln der Ausführenden Gewalt“,

Christiane Rödel

Edith Possekel spielt die Notarin: „Ich besuche Volpone und biete ihm an, das Testament für ihn aufzusetzen. Natürlich schon fertig ausgefüllt und umsonst“, sagt Possekel mit einem Augenzwinkern. Wolfgang Kollmann spielt den rücksichtslosen Corvino: „Corvino ist einerseits fürchterlich eifersüchtig und unterstellt seiner Frau Colomba permanent Ehebruch, hat aber kein Problem damit, sie Volpone zu schicken, damit sie ihn pflegt, als er von Mosca auf die Idee gebracht wird, dass ihm das einen Platz in dessen Testament verschaffen könnte“, sagt Kollmann zu den Hintergründen seiner Rolle. „Doch Volpone versucht, sich an Colomba zu vergehen, und gaukelt ihr eine spontane Wunderheilung vor, wodurch sein Betrug auffliegt“, erläutert Anne Bruneker“, die Colomba verkörpert. Christiane Rödel spielt die Chefin der venezianischen Polizei, die hinzugerufen wird und nun versucht, zusammen mit der Richterin, gespielt von Ira Wunderer, den Hintergründen auf die Spur zu kommen. „Die Richterin wird von vorn bis hinten belogen, weshalb ich leider den Falschen an den Pranger stellen lasse“, erklärt Wunderer.

„Es ist ein zeitloses Stück. Alles dreht sich ums Geld. Wir arbeiten viel mit Sprachwitz und Ironie, aber mit weniger Absurdität wie bei den letzten Stücken“, erläutert Mareike Teichler-Hoffmann. Doch Christiane Rödel stellt klar: „Wir müssen gar nicht weit gucken, um der Geldgier heutzutage ein Gesicht zu geben. Es reicht ein Blick über den Großen Teich. Es geht um Bestechung der Justiz und das Aushebeln der Ausführenden Gewalt.“ „Es ist ähnlich wie heute. Wir machen nur noch Deals. Und das Stück zeigt, die Problematik gab es offenbar schon im 17. Jahrhundert“, ergänzt Wolfgang Kollmann.

„Ein Problem gab es bei der Besetzung der Rollen allerdings“, gibt Sabine Ferger zu bedenken. „Wir mussten mehrere männliche Rollen mit Frauen besetzen, weil wir zu wenige männliche Schauspieler haben. Männer, die Lust an der Schauspielerei haben, sind bei uns immer herzlich willkommen, sagt Ferger.

Aufwendige Bühnenbilder

Gewohnt aufwendig sind auch diesmal wieder die Bühnenbilder, von denen es insgesamt vier Stück zu sehen geben wird. Wie bereits beim letzten Stück, bei dem ein Floß mittels Spezialanfertigung beweglich gemacht und dessen Bewegungen so dem Wellengang auf See nachempfunden wurden, haben sich die Bühnenbauer auch diesmal einiges einfallen lassen.

Spielort ist wieder die Neue Bühne im S&R Autohaus Automobile GmbH in der Koblenzer Straße 16 in Diez. Inhaber Georg Spies hat abermals einiges investiert. Es gibt neue Lautsprecher, die Bühne wurde unlängst mit einem elektrischen, roten Vorhang versehen und es gibt eine komplett neue Bestuhlung. Spies möchte seine Bühne auch für andere Kulturveranstaltungen zugänglich machen. Zusätzlich zum SO Theater nutzt auch die Theodissa Bühne seine Räumlichkeiten. Das Diezer Instrumentalensemble spielte hier bereits auf umgebauten Ölfässern sitzend. Auch schwebt Spies die Etablierung einer Comedy-Bühne vor.

Karten und Spezialangebot

Karten sind bei Buch und Wein in der Rosenstraße 16 in Diez erhältlich, oder können per E-Mail an karten@sotheater-diez.de vorbestellt werden. Das Spezialangebot „Theater mit Biss“ am 20. September, das eine Getränke- und Antipasti-Flatrate für 35 Euro beinhaltet, ist bereits ausverkauft. Eventuell werden an der Abendkasse nicht abgeholte Karten zu bekommen sein.

Wer dem SO Theater auf Instagram unter so_theater_diez folgt, hat die Möglichkeit, an einer Kartenverlosung teilzunehmen.

Die Premiere des Stücks ist am Freitag, 19. September (20 Uhr) und kostet 20 Euro. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 20. September um 20 Uhr (Theater mit Biss), am Freitag, 26. September um 20 Uhr, am Sonntag, 28. September um 18 Uhr, am Freitag, 3. Oktober um 20 Uhr sowie am Samstag, 4. Oktober. Hierfür kosten die Karten jeweils 15 Euro.

Mitwirkende des Stücks

Regie und Regieassistenz: Michael Türk und Arnheid Kaiser

Dramaturgie und Bühnenbild: Volker Schwamborn

Organisation, Koordination: Sabine Ferger

Schauspieler:

Edith Possekel, Maren Lotz, Mareike Teichler-Hoffmann, Astrid Schäfer-Eribo, Anne Bruneker, Christiane Rödel, Ira Wunderer, Wolfgang Kollmann, David Beister, Martin Künzler

Technik: Christian Hoffmann, Gerd Beule