Karneval bei Nacht 2026 So strahlt Braubachs Abendumzug bei seiner 13. Auflage Mira Zwick 15.02.2026, 11:36 Uhr

i "Die, die immer geh'n" flattern elfengleich durch die Straßen der Wein- und Rosenstadt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zum 13. Mal zog am Freitag der Abendumzug durch Braubachs Straßen und sorgte wieder mit bunt verkleideten und beleuchteten Gruppen und für beste Fastnachstimmung bei Zugteilnehmern und Besuchern.

Fast hätte er nicht stattgefunden, der Abendumzug in Braubach. Doch letztlich kam es doch anders, und so wurde die 13 von einer Unglückszahl in eine Glückszahl gewendet, und am Freitag, den 13., zog zum 13. Mal der weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Umzug durchs abendliche Braubach und sorgte mit vielen bunten Lichtern und lauten Tönen für beste Stimmung bei den zahlreichen Besuchern.







