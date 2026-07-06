Update zum Baufortschritt
So steht es um die Sanierung der Volksbank in Diez
In der Region weiter vertreten: Seit vergangenem Jahr wird zum Beispiel der Standort der Volksbank am Ernst-Scheuern-Platz in Di
In der Region weiter vertreten: Seit vergangenem Jahr wird zum Beispiel der Standort der Volksbank am Ernst-Scheuern-Platz in Diez aufwendig modernisiert.
Johannes Koenig

Diese Baustelle kennt in Diez wohl fast jeder: Am Ernst-Scheuern-Platz saniert die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg ihre Hauptgeschäftsstelle. So weit sind die Arbeiten inzwischen vorangekommen.

Lesezeit 1 Minute
Wer in den vergangenen Monaten am Ernst-Scheuern-Platz in Diez vorbeikam, konnte es sehen: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg saniert dort ihre Hauptgeschäftsstelle. Vor rund anderthalb Jahren haben die Arbeiten begonnen, zuletzt wurden die Gerüste an der Fassade des Gebäudes aber immer kleiner.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren