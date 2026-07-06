Update zum Baufortschritt So steht es um die Sanierung der Volksbank in Diez Hilko Röttgers 06.07.2026, 10:00 Uhr

i In der Region weiter vertreten: Seit vergangenem Jahr wird zum Beispiel der Standort der Volksbank am Ernst-Scheuern-Platz in Diez aufwendig modernisiert. Johannes Koenig

Diese Baustelle kennt in Diez wohl fast jeder: Am Ernst-Scheuern-Platz saniert die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg ihre Hauptgeschäftsstelle. So weit sind die Arbeiten inzwischen vorangekommen.

Wer in den vergangenen Monaten am Ernst-Scheuern-Platz in Diez vorbeikam, konnte es sehen: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg saniert dort ihre Hauptgeschäftsstelle. Vor rund anderthalb Jahren haben die Arbeiten begonnen, zuletzt wurden die Gerüste an der Fassade des Gebäudes aber immer kleiner.







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