Diese Baustelle kennt in Diez wohl fast jeder: Am Ernst-Scheuern-Platz saniert die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg ihre Hauptgeschäftsstelle. So weit sind die Arbeiten inzwischen vorangekommen.
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Wer in den vergangenen Monaten am Ernst-Scheuern-Platz in Diez vorbeikam, konnte es sehen: Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg saniert dort ihre Hauptgeschäftsstelle. Vor rund anderthalb Jahren haben die Arbeiten begonnen, zuletzt wurden die Gerüste an der Fassade des Gebäudes aber immer kleiner.