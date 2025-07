So soll die neue Radbrücke in Lahnstein entstehen

Sie soll das neue Highlight für Lahnstein werden, mit einem bombastischen Blick ins Mittelrheintal und als lang erwartete Alternative zur überlasteten Rudi-Geil-Brücke: die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn, die Nieder- mit Oberlahnstein verbinden soll. Der Stadtrat hat erst kürzlich für wichtige Formalitäten im Hintergrund grünes Licht gegeben, doch die Vorbereitungen für das Millionenprojekt laufen bereits seit Jahren, berichtet Oberbürgermeister Lennart Siefert im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Seit zwei Jahren haben wir wöchentlich Termine rund um die Buga 2029, für die Brücke zählt jetzt jede Woche, eigentlich jeder Tag.“ Denn: „Die Buga-Macher brauchen etwa eineinhalb Jahre Vorlauf für die Pflanzen auf den Ausstellungsflächen, dass diese ordentlich anwachsen können. Das bedeutet, dass wir spätestens Mitte 2027 mit dem Bau der Brücke fertig sein müssen, um nicht wieder alles plattzufahren.“ Zumindest das Bauwerk selbst soll dann stehen, „Geländer, Beleuchtung und so weiter können wir dann immer noch anbringen, aber das Grobe muss fertig sein.“

„Ab 2026 sind alle angehenden Buga-Flächen gesperrt.“

Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert

Die ersten Baumaschinen für das Megaprojekt sollen Ende 2026 rollen. Aktuell läuft noch das Planfeststellungsverfahren durch den Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM), an dem Dutzende Behörden beteiligt sind und ihr Okay geben müssen. Sobald das Verfahren durch ist, wird der Bauantrag gestellt. „Ab 2026 sind alle angehenden Buga-Flächen gesperrt“, so der OB. Damit fallen auch 180 Parkplätze – vor allem am Rhein – weg. Ende des ersten Quartals soll die Baustelle mit den Zufahrten für die Radbrücke eingerichtet werden. Das Problem: Die Hafenmole, von der die Brücke aus auf die Niederlahnsteiner Seite wechseln soll, ist als Zufahrtsweg nur bedingt mit schwerem Gerät befahrbar. Deshalb wird ein Kran mit 90 Metern Reichweite aufgebaut, um Maschinen und Material rüberzuschaffen. Auch deshalb wird auf der Niederlahnsteiner Seite viel Platz benötigt.

Sobald die Flächen gesperrt sind, werden sie paratgemacht. Laut OB Siefert läuft der Vertrag mit dem Wohnmobilstellplatzbetreiber Ende des Jahres aus. Außerdem müssen zwei für die Stadt wichtige Spielplätze weichen, sie werden für die Bauzeit ersatzlos abgebaut – am Martinsschloss und an der Johanneskirche. Letzterer bekam erst von zwei Jahren ein großes neues Klettergerüst gespendet. „Wir versuchen, dafür einen anderen Standort zu finden und es umzusetzen. Es wäre ja schade, eine solche Anlage nicht weiter zu nutzen“, so Siefert.

Natürlich wisse er, dass der Abbau der beiden Spielplätze für die Kinder der Stadt ein großer Verlust sei. „Aber wir bekommen drei neue Spielplätze auf dem Buga-Gelände, die der Stadt auch nach der Gartenschau erhalten bleiben“, versichert er. Die Buga gGmbH entwickelt aktuell nach Informationen unserer Zeitung ein einheitliches Spielplatzkonzept für die Spielplätze auf allen vier Ausstellungsflächen, das im Herbst vorgestellt werden soll.

Lässt die ADD Millionenprojekt durchgehen?

Grundlage für all das ist aber – und das ist in Lahnstein kein Klacks – ein genehmigter Haushalt. Schließlich steckt die Stadt mit 4 Millionen Euro in den Miesen, der Weg zum genehmigten Haushalt für dieses Jahr war steinig, das Ringen mit der ADD zäh. Was sagt die Kommunalaufsicht zum geplanten 5-Millionen-Projekt Radbrücke? Zumindest für 2025 sind die Kosten für die Brückenvorbereitung eingepreist. „Wir sind in guten Gesprächen. Ich denke nicht, dass die ADD uns da einen Strich durch die Rechnung macht, schließlich hat auch das Land großes Interesse an einer erfolgreichen Bundesgartenschau“, merkt Siefert an.

Für Siefert ist die Buga kein Projekt für 2029, „es ist ein Booster für nachhaltige Stadtentwicklung. Keiner außer uns ist so nah an diesem Erfolg“, sagt der Stadtchef mit Blick auf die anstehenden Projekte. „Auch wenn die nächsten Jahre mit ihren Sperrungen und Baustellen für die Bürger nicht leicht werden.“ Denn ab voraussichtlich Mitte oder Ende 2026 sollen neben weiteren Bauprojekten auch Westallee und Hochstraße gesperrt und samt Nebengassen saniert werden.