Geplanter Einkaufsmarkt So soll der neue Rewe-Markt in Bad Ems aussehen Andreas Galonska 14.07.2026, 16:00 Uhr

i So soll nach den bisherigen Plänen in einigen Jahren der Einggang zum Rewe-Markt an der Ecke Römerstraße und Oranienweg aussehen. Der Vollsortimenter wird dann vollständig im Erdgeschoss untergebracht. FvS Vermögensverwaltung/Architektur Graf

Mitten in Bad Ems soll der Rewe-Markt neu gestaltet werden. Zu den Plänen liegen auch Visualisierungen vor, die die künftige Form des Betriebs an der Römerstraße und dem Oranienweg aufzeigen.

Noch ist es ein kühner Blick in die Zukunft, der aber in einigen Jahren Wirklichkeit werden soll. Mit der Vorstellung der weiteren Umbaupläne für den Rewe-Petz-Markt auf der Wipsch in Bad Ems soll die Oberfläche der Gebäude ganz neu gestaltet werden.Dazu sind von Investor Rüdiger von Stengel einige Darstellungen vorgelegt worden, die die neue Frontseite der Gebäude zeigen.







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