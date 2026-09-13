Buden, Bands und mehr So schön war die Oberlahnsteiner Kirmes Daniel Rühle 13.09.2026, 17:00 Uhr

i Glückliche Oberlahnsteiner bei ihrer Kirmes. Rico Rossival

Die Oberlahnsteiner Kirmes ist noch lange nicht vorbei! Der Ausklang am Montag gibt noch einmal die Gelegenheit, auf dem Festgelände feiern zu gehen. Wir werfen einen Blick auf das bunte Treiben am Wochenende.

Mal wieder eine gelungene Kirmes in Oberlahnstein: Während am Freitag, 11. September, die 80er-Fete die Klänge der Ära der Schulterpolster, Dauerwellen und schrill-bunten Outfits aufleben ließ, ging es am Samstag nach dem traditionellen Fassanstich in den Rheinanlagen an den Buden hoch her.







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