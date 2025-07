In Villmar und Hünfelden lebt es sich am sichersten, Limburg hingegen ist der Hotspot bei der Kriminalität im Landkreis – das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2024 des Polizeipräsidiums (PP) Westhessen hervor. Erfreulich: Insgesamt ging die Kriminalität im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr zurück, und zwar um gut 1000 Fälle auf 7757.

Die sogenannte Häufigkeitszahl, die die Zahl der Kriminalfälle auf 100.000 Einwohner hochrechnet, sank 2024 von 5012 auf 4415. Allerdings ist die Kriminalität in den Städten und Gemeinden des Kreises ganz unterschiedlich verteilt. Grob gesagt: In den Städten ist die Kriminalität hoch, in den ländlichen Gemeinden eher niedrig.

Weit über dem Durchschnitt, wenn auch mit sinkender Tendenz, lag die Kriminalität in Limburg mit einer Häufigkeitszahl von 8174 (2984 Fälle). 2023 lag die Häufigkeitszahl noch bei 9503 (3426 Fälle). Die Polizei erklärt die vergleichsweise hohe Kriminalitätsrate in Limburg seit Jahren mit der hohen Zentralität der Kreisstadt und ihrer guten Erreichbarkeit, beispielsweise über die A3, die B49 und B8. Doch selbst im hessenweiten Vergleich mit Großstädten wie Marburg (Häufigkeitszahl 6660), Darmstadt (7996) oder auch Wiesbaden (7216) ist die Kriminalitätsrate in der Kleinstadt Limburg ungewöhnlich hoch, wenngleich nicht an der Spitze. Dort befindet sich Gießen mit einer Häufigkeitszahl von 24.544, gefolgt von Frankfurt (14.600), Kassel und Offenbach (10.554) und Fulda (8649).

Aufklärungsquote in Löhnberg am niedrigsten

Wie sieht es im übrigen Landkreis Limburg-Weilburg aus? Auf Platz zwei der Häufigkeitszahl folgt Bad Camberg mit 6227 (886 Fälle), danach kommen Weilburg mit 5196 (696 Fälle) und Hadamar mit 4522 (592 Fälle). Der sicherste Ort im Landkreis ist der Marktflecken Villmar, für den die Polizei eine Häufigkeitszahl von 1694 bei 114 Fällen ermittelt hat. Gegenüber dem Vorjahr gab es in Villmar im zurückliegenden Jahr 59 Fälle weniger als 2023 – das ist etwas mehr als ein Drittel aller 173 Fälle im Jahr 2023. Eine Häufigkeitszahl unter 2000 weist nur noch die Gemeinde Hünfelden (1994 bei 198 Fällen) auf. Allerdings lag die Aufklärungsquote in Villmar und Hünfelden mit 56,1 Prozent deutlich unter dem Kreisdurchschnitt von 61,4 Prozent. Die niedrigsten Aufklärungsquoten gab es mit 49,6 Prozent in Löhnberg und mit 50,8 Prozent in Bad Camberg. Die höchste Aufklärungsquote hatte die Polizei in Merenberg (70,2 Prozent) und Weinbach (69,9 Prozent).

Wie war im Landkreis die Entwicklung der einzelnen Deliktarten? Straftaten gegen das Leben, also Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung blieben mit acht Fällen gegenüber dem Vorjahr unverändert. 2022 waren noch 13 Taten diesem Deliktbereich zugeordnet worden. Deutlich zurückgegangen ist die Straßenkriminalität, und zwar von 1417 auf 1268 Fälle. Allerdings befindet sich dieser Deliktbereich im Fünf-Jahres-Vergleich noch immer auf einem hohen Niveau. Während der Coronazeit lag die Fallzahl bei etwas über oder unter 1000 pro Jahr. Unter Straßenkriminalität fasst die Polizeistatistik alle Delikte im öffentlichen Raum zusammen: Sexual- und Raubdelikte, gefährliche und schwere Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung zusammen.

Cannabis-Legalisierung entfaltet ihre Wirkung

Von 353 auf 346 geringfügig abgenommen hat die Zahl der Gewaltdelikte. Immerhin liegt hier die Aufklärungsquote im Kreis Limburg-Weilburg mit 82,7 Prozent höher als in den übrigen vier Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen. Auch hier gilt: Während der Coronazeit (2020 bis 2022) lag die Zahl der Gewalttaten deutlich niedriger.

Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Sachbeschädigungen, und zwar von 776 im Jahr 2023 auf 676 Fälle im vergangenen Jahr. Der Rückgang in Limburg-Weilburg fiel signifikanter aus als im übrigen PP Westhessen. Die Hälfte der Sachbeschädigungen betrifft Kraftfahrzeuge. Die Aufklärungsquote dieser Deliktart war mit 24,4 Prozent im Kreis Limburg-Weilburg besonders niedrig.

Der ebenfalls deutliche Rückgang bei der Rauschgiftkriminalität von 498 auf 247 Fälle war von der zum 1. April 2024 erfolgten Teillegalisierung von Cannabis geprägt. Mit 95,1 Prozent ist die Aufklärungsquote präsidiumsweit am höchsten, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich bei Rauschgiftkriminalität um ein Kontrolldelikt handelt, bei denen die Tatverdächtigen oftmals vorher feststehen. Auf 389 (plus 52 Prozent) zugenommen hat laut Polizei die Zahl der Funde von harten Drogen, besonders Kokain. Räumlicher Schwerpunkt war hier allerdings Wiesbaden.

Entspannt hat sich die Situation bei den im Vorjahr steil angestiegenen Fällen von „Fahrraddiebstahl unter erschwerten Umständen“. Nur noch 75 Fälle wurden 2024 kreisweit registriert, 2023 waren es noch 97. Lediglich vier Prozent aller Fahrraddiebstähle werden aufgeklärt. Erschwerte Umstände bedeutet: Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Im übrigen Präsidiumsbereich liegt die Zahl der Fahrraddiebstähle deutlich höher.

Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbeamte im Justizdienst und beim Zoll wird ebenfalls als eigene Deliktart von der PKS ausgewiesen. Im Kreis Limburg-Weilburg gab es 2024 insgesamt 35 derartige Fälle, im Jahr davor waren es 42. Der Rückgang war hessenweit zu beobachten. Die Zahl der Opfer hingegen ist im gesamten PP Westhessen stark angestiegen: Um 74 Personen auf 576. Betroffen waren größtenteils Polizeibeamte.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank im letzten Jahr von 162 auf 148 Fälle, die Aufklärungsquote aber auch: von 13,6 auf 11,5 Prozent. Dabei gelang der Polizei Limburg ein besonderer Ermittlungserfolg: Sie nahm zwei Tatverdächtige fest, die für etwa 40 Taten verantwortlich sein sollen. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Auch die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ging etwas zurück, von 246 auf 227 Fälle. Die Aufklärungsquote betrug 86,3 Prozent nach 88,6 Prozent im Jahr davor. Den mit 48 Prozent größten Anteil an dieser Deliktart haben Beschaffung und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie – bezogen auf das gesamte PP Westhessen.