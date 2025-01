Beispiel aus Lahnstein So kann Integration gelingen 20.01.2025, 15:00 Uhr

i Roman Farzan vor dem Haus St. Martin in Lahnstein Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Coline Kappus

In dieser Woche hat die Caritas in Deutschland die Jahreskampagne unter dem Slogan „Da kann ja jeder kommen – Caritas öffnet Türen“ gestartet. In Lahnstein gibt es ein gutes Beispiel für gelungene Integration zu Bestaunen.

„Offene Türen können für alle ein Gewinn sein“, finden die Verantwortlichen des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn und sprechen von einem „perfekten Beispiel“ gelingender Migration in Lahnstein: Roman Farzan kommt aus Afghanistan und arbeitet am Caritas-Altenzentrum in der Hochsttraße.

