Seit Monaten ist die Kurbrücke in Bad Ems wegen Baumängeln gesperrt. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, erläutert die Vorgeschichte der Sperrung des Bauwerks.
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In Bad Ems ist die Kurbrücke seit einigen Wochen gesperrt, weil eine Überprüfung des Bauwerks erhebliche Mängel an den Tag gelegt hat. Festgestellt wurden teils erhebliche Durchrostungen, manche Teile der Konstruktion waren sogar ganz weggebrochen. Daher wurde die Fußgängerbrücke Mitte April sofort durch die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau abgesperrt.