Geschichte der Brückensperrung
So kam es zur Sperrung der Bad Emser Kurbrücke
Seit Mitte April ist die Kurbrücke in Bad Ems gesperrt. Auslöser dafür war eine Überprüfung, die zu einem schlechten Resultat fü
Seit Mitte April ist die Kurbrücke in Bad Ems gesperrt. Auslöser dafür war eine Überprüfung, die zu einem schlechten Resultat führte. Es gab allerdings schon eine vorherige Überprüfung, nach der allerdings keine Schritte zu einer Sanierung eingeleitet worden sind.
Andreas Galonska

Seit Monaten ist die Kurbrücke in Bad Ems wegen Baumängeln gesperrt. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, erläutert die Vorgeschichte der Sperrung des Bauwerks.

Lesezeit 3 Minuten
In Bad Ems ist die Kurbrücke seit einigen Wochen gesperrt, weil eine Überprüfung des Bauwerks erhebliche Mängel an den Tag gelegt hat. Festgestellt wurden teils erhebliche Durchrostungen, manche Teile der Konstruktion waren sogar ganz weggebrochen. Daher wurde die Fußgängerbrücke Mitte April sofort durch die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau abgesperrt.
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