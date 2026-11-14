Das Defizit im Rhein-Lahn-Haushalt wird sich mehr als verdoppeln. Verschiedene Faktoren sind für die enorme Steigerung ausschlaggebend.
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Quer durch alle Fraktionen herrschte bei der Sitzung des Kreisausschusses Ratlosigkeit angesichts eines Fehlbetrags von 73 Millionen Euro. Die Summe hat sich für das Haushaltsjahr 2027 mehr als verdoppelt, eine Lösung scheint nicht in Sicht. „Die öffentlichen Haushalte sehen, zum einen mit Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und zum anderen aufgrund der Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfebereich, weiterhin finanziell äußerst ...