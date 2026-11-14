Finanznot ohne Lösung So kam es zur Kostenexplosion im Rhein-Lahn-Kreis Andreas Galonska 14.11.2026, 16:00 Uhr

i Im Kreishaus in Bad Ems wurde über den Haushalt für das kommende Jahr gesprochen. Das Defizit hat mit rund 73 Millionen Euro einen erdrückenden Punkt erreicht. Andreas Galonska

Das Defizit im Rhein-Lahn-Haushalt wird sich mehr als verdoppeln. Verschiedene Faktoren sind für die enorme Steigerung ausschlaggebend.

Quer durch alle Fraktionen herrschte bei der Sitzung des Kreisausschusses Ratlosigkeit angesichts eines Fehlbetrags von 73 Millionen Euro. Die Summe hat sich für das Haushaltsjahr 2027 mehr als verdoppelt, eine Lösung scheint nicht in Sicht. „Die öffentlichen Haushalte sehen, zum einen mit Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und zum anderen aufgrund der Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfebereich, weiterhin finanziell äußerst ...







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