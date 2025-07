Der Vorgänger Nico Busch hätte gern weitergemacht, durfte aber nicht. Die Wähler hatten was dagegen. Nachfolgerin Anna Maria Ledwinka wollte gern und durfte auch. Ein halbes Jahr später dann, nach nur acht Monaten und quasi ohne öffentliche Erklärung, wollte sie dann nicht mehr. Und nun darf quasi jeder, der möchte. Doch keiner will.

Die Situation in der Loreleystadt ist deprimierend. Aber sie ist kein Einzelfall. Gerade kleinere Städte und Gemeinden tun sich schwer, Menschen zu finden, die sich kommunalpolitisch und ehrenamtlich engagieren wollen. Die (geringe) Aufwandsentschädigung wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein: Denn gerade die (auch zeitlich herausfordernden) Anforderungen an ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete sind enorm gewachsen. Dies könnte man vielleicht noch verschmerzen, wenn es regelmäßig Erfolgserlebnisse gäbe. Doch in Zeiten, in denen Kommunen finanziell kaum atmen können, gibt es diese immer seltener. Das wiederum führt zu Frust bei Bürgern und Mandatsträgern, spätestens dann, wenn diese sich für etwas rechtfertigen müssen, das sie nicht zu verantworten haben. Oder dann, wenn wieder Mal der Mob in den Sozialen Medien tobt.

Und so wirkt das traurige Schauspiel in St. Goarshausen gerade ein wenig wie der traurige Vorbote auf das, was landauf, landab droht. Wenn Bund und Land die Kommunen nicht bald finanziell und personell ordentlich ausstatten, geht die kommunale Selbstverwaltung vor die Hunde.