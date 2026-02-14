Karneval 2026
So bunt war der Kinder- und Jugendumzug in Lahnstein
Als bestens gelaunte Zwerge zogen die Kinder und Eltern der Goetheschule durch die Straßen.
Marta Fröhlich

30 Fußgruppen brachten wieder beim traditionellen Kinder- und Jugendumzug viel Freude und Farbe in die Lahnsteiner Straßen. Alle Kitas und Grundschulen der Stadt waren dabei und feierten, was das Zeug hielt. 

30 Fußgruppen, 3 Kapellen, 3 Festwagen: Mit ordentlichem Tamtam und viel Kinderlachen schlängelte sich wieder der traditionelle Kinder- und Jugendumzug durch die Lahnsteiner Straßen. Dieses Jahr wieder auf alter Strecke, nachdem er im letzten Jahr aufgrund der Sicherheitslage vorsorglich nach Niederlahnstein verlegt worden war.

