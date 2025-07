Vor 100 Jahren startete der Mineralölhandel Heinrich Schwarz aus Diez sein Geschäft. Die Geschichte des mittlerweile in vierter Generation geführten Familienunternehmens ist eng verknüpft mit der Geschichte des westdeutschen Wirtschaftswunders. Im Hinblick auf die Zukunft ist den Geschäftsführern Karl-Heinz Schwarz und seinem Schwiegersohn Raphael Laux nicht bang, auch nicht angesichts aktueller Herausforderungen wie Dekarbonisierung und E-Mobilität.

Bescheidene Anfänge

Der spätere Firmengründer Heinrich Schwarz, geboren 1893 in Steinsberg, begann seine Berufslaufbahn als Maurer. „Irgendwann genügte ihm das nicht mehr, und er startete seine unternehmerische Tätigkeit auf einfachste Weise, indem er mit dem Fahrrad über die Dörfer fuhr und Reinigungsartikel, Maschinenöle und Fette verkaufte“, weiß sein Enkel, Karl-Heinz Schwarz, zu berichten.

Das Geschäft lief gut. Heinrich Schwarz verlegte seinen Wohnsitz zuerst nach Hirschberg und dann nach Diez, wo er verschiedene Lager unterhielt und sich schließlich auf den Vertrieb von Kraftstoffen spezialisierte. Dies war 1925. Es war die Zeit, als der Siegeszug der Automobile begann.

Ein Teil des Wirtschaftswunders

1954 begann das Unternehmen mit dem Aufbau eines eigenen Tankstellennetzes – pünktlich zum beginnenden Boom des motorisierten Individualverkehrs. Die Geschichte der Heinrich Schwarz GmbH wurde Teil der Geschichte des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders.

Karl-Heinz Schwarz ist jedoch wichtig zu betonen: „Es gehören auch Menschen dazu, die in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwunges Maßnahmen ergreifen. Chancen müssen wahrgenommen werden.“ Das Tankstellennetz wurde geplant, Standorte wurden gesucht und gefunden.

„Unsere Firma war die erste am Platz.“

Geschäftsführer Karl-Heinz Schwarz

1960 erfolgte ein erster Generationenwechsel an der Spitze des Unternehmens: Firmengründer Heinrich Schwarz übergab die Geschäfte an seinen Sohn Günter. „Wir haben hier in der Industriestraße in Diez ein Grundstück von 12.000 Quadratmetern mit Bahnanschluss gekauft. Unsere Firma war die erste am Platz“, sagt Karl-Heinz Schwarz rückblickend stolz. „Es wurde ein erster Hochtank mit einem Fassungsvermögen von einer Million Litern angeschafft. Das war ein echter Meilenstein. 1973 wurde der zweite Hochtank, ebenfalls mit einer Million Litern, gebaut.“

In den 1980er-Jahren stieg der heutige Geschäftsführer Karl-Heinz Schwarz in das Unternehmen ein. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit seinem Vater Günter resümiert er: „Wir haben nicht immer den gleichen Standpunkt vertreten, wenn es um Investitionen ging. Aber bei entscheidenden Dingen, die uns vorangebracht haben, haben wir an einem Strang gezogen.“

Tankstellennetz wird ausgebaut

Entscheidungen, die Vater und Sohn damals gemeinsam fällten und das Unternehmen voranbrachten, waren der Ausbau des Tankstellennetzes und die Akquise geeigneter Orte. „Das sind Entscheidungen, da geht es schnell um Millioneninvestitionen“, sagt Karl-Heinz Schwarz. „Dabei hatte ich damals ein ganz gutes Händchen, denke ich.“ In diese Zeit fiel auch die deutliche Vergrößerung des Verbrauchergeschäftes. Die Schwarz GmbH belieferte Endverbraucher verstärkt mit Heizöl, Kraft- und Schmierstoffen.

Mit zunehmender Erfolgsgeschichte steigt auch das Selbstbewusstsein. Dem soll eine größere Sichtbarkeit Rechnung tragen. „Wir sind zurzeit dabei, unsere Marke ’Schwarz’ deutlicher zu etablieren . Wir möchten unsere Corporate Identity im Straßenbild sichtbarer machen, zum Beispiel an ausgewählten Tankstellen“, erklärt Schwarz.

„Wir sind so aufgestellt, dass wir kommende Entwicklungen mitgehen wollen und auch können.“

Geschäftsführer Raphael Laux

In die Zukunft gerichtet ist auch der Blick von Raphael Laux, seit vergangenem Jahr Teil der Geschäftsführung und Schwiegersohn von Karl-Heinz Schwarz. Er berichtet: „Wir haben das Angebot ganz aktuell um die Produkte Ökostrom und Gas ergänzt.“ Langfristig will man auf dem Strommarkt in der Region Fuß fassen.

Die Heinrich Schwarz GmbH betreibt heute mit ihren rund 50 Mitarbeitern 32 Tankstellen in einem Umkreis von 100 Kilometern. Raphael Laux geht davon aus, dass das Tankstellengeschäft auch noch in zehn Jahren ein wichtiges Geschäftsfeld der Schwarz GmbH sein wird. „Wir wollen in diesem Bereich wachsen, wenn auch langsamer. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch in vielen Jahren Kraftstoff benötigen werden.“

Verbrenner-Aus stimmt Geschäftsführer nicht pessimistisch

Laut einer EU-Verordnung soll 2035 jedoch das Aus für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor kommen. Pessimistisch im Hinblick auf die Zukunft seines Unternehmens stimmt Raphael Laux diese Entwicklung jedoch nicht. „Man sieht ja, dass synthetische Kraftstoffe hergestellt werden können, die in der aktuellen Infrastruktur nutzbar sind. Man braucht lediglich einen Tank. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Entwicklung auf klimaneutrale Kraftstoffe fokussieren wird.“

Gleichwohl plant das Diezer Unternehmen, sich zukünftig breiter aufzustellen, so auch im Bereich Elektromobilität. „Wir werden sicher auch Ladesäulen anbieten, hier rechnen sich allerdings die Investitionskosten noch nicht. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir kommende Entwicklungen mitgehen wollen und auch können“, schließt der neue Geschäftsführer.