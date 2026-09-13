Tische werden zur Tanzfläche So ausgelassen feiert Hahnstätten seinen Markt Uschi Weidner 13.09.2026, 18:00 Uhr

i "Ozapft iss" -, mit zwei Schlägen der traditionelle Fassbieranstich - links Herbert Schiebel, Vorstzender des VHVH, Festwirt Daniel Franke und Ortsbürgermeister Joachim Egert Uschi Weidner

Der 66. Hahnstätter Markt lockte als traditionsreiches Heimatfest zahlreiche Besucher aus der Aar- und Einrichregion. Rund 20 Marktburschen und -mädchen brachten am Samstag die Besucher auf die Tische, bevor die Abrisshelden dem Publikum einheizten.

Vom 11. bis zum 15. September wird in Hahnstätten der traditionelle Hahnstätter Markt gefeiert, ausgerichtet vom Verkehrs- und Heimatverein (VHVH), der Ortsgemeinde, der Marktgesellschaft und Festwirt Daniel Franke. Der Hahnstätter Markt zählt zu den ältesten Märkten im Rhein-Lahn-Kreis und zieht Besucher aus der gesamten Aar- und Einrichregion inzwischen zum 66.







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