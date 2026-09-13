Tische werden zur Tanzfläche
So ausgelassen feiert Hahnstätten seinen Markt
"Ozapft iss" -, mit zwei Schlägen der traditionelle Fassbieranstich - links Herbert Schiebel, Vorstzender des VHVH, Festwirt Dan
"Ozapft iss" -, mit zwei Schlägen der traditionelle Fassbieranstich - links Herbert Schiebel, Vorstzender des VHVH, Festwirt Daniel Franke und Ortsbürgermeister Joachim Egert
Uschi Weidner

Der 66. Hahnstätter Markt lockte als traditionsreiches Heimatfest zahlreiche Besucher aus der Aar- und Einrichregion. Rund 20 Marktburschen und -mädchen brachten am Samstag die Besucher auf die Tische, bevor die Abrisshelden dem Publikum einheizten.

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Vom 11. bis zum 15. September wird in Hahnstätten der traditionelle Hahnstätter Markt gefeiert, ausgerichtet vom Verkehrs- und Heimatverein (VHVH), der Ortsgemeinde, der Marktgesellschaft und Festwirt Daniel Franke. Der Hahnstätter Markt zählt zu den ältesten Märkten im Rhein-Lahn-Kreis und zieht Besucher aus der gesamten Aar- und Einrichregion inzwischen zum 66.
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