Der 66. Hahnstätter Markt lockte als traditionsreiches Heimatfest zahlreiche Besucher aus der Aar- und Einrichregion. Rund 20 Marktburschen und -mädchen brachten am Samstag die Besucher auf die Tische, bevor die Abrisshelden dem Publikum einheizten.
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Vom 11. bis zum 15. September wird in Hahnstätten der traditionelle Hahnstätter Markt gefeiert, ausgerichtet vom Verkehrs- und Heimatverein (VHVH), der Ortsgemeinde, der Marktgesellschaft und Festwirt Daniel Franke. Der Hahnstätter Markt zählt zu den ältesten Märkten im Rhein-Lahn-Kreis und zieht Besucher aus der gesamten Aar- und Einrichregion inzwischen zum 66.