Skippertreffen und Quetschekirmes lockten nach Dausenau
Ein Skippertreffen ist ein organisiertes Treffen von Bootsführern, Bootsbesitzern und Wassersportbegeisterten. In Dausenau hat es ein solches Treffen dieser Tage gegeben. Und nicht nur das.
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Die Ortsgemeinde Dausenau hatte am vergangenen Wochenende etwas zu feiern: Zum zweiten Mal nach 2023 fiel die Quetschekirmes mit dem Skippertreffen zusammen, der vom deutschen Motorjachtverband (DMYV), der Sportboot Vereinigung (SBV) und pro Lahn veranstaltet wurde.