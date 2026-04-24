Wann immer über Windräder und deren Aufstellung debattiert wird, regt sich Widerstand. So nun auch in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Dort wurden potenzielle Gebiete für Windenergie vorgestellt. Das rief Skepsis hervor.
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In dieser Woche fanden in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich gleich zwei Einwohnerversammlungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) für Sondergebiete Windenergie statt. Die Veranstaltungen fanden in Katzenelnbogen sowie in Hahnstätten statt und stießen auf großes Interesse.