Windräder am Ergenstein?
Skepsis an den Windkraftplanungen in der VG Aar-Einrich
Kommen Windräder auch in den Wald oberhalb von Schönborn?
Kommen Windräder auch in den Wald oberhalb von Schönborn?
Nicolas Armer/dpa. picture alliance/dpa

Wann immer über Windräder und deren Aufstellung debattiert wird, regt sich Widerstand. So nun auch in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Dort wurden potenzielle Gebiete für Windenergie vorgestellt. Das rief Skepsis hervor.

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In dieser Woche fanden in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich gleich zwei Einwohnerversammlungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) für Sondergebiete Windenergie statt. Die Veranstaltungen fanden in Katzenelnbogen sowie in Hahnstätten statt und stießen auf großes Interesse.

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Rhein-Lahn-ZeitungEnergie

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