Kinder auf spielerische Weise an Musik heranführen und Freude für Töne und Rhythmen wecken. Das ist das Ziel der SingPause. In Bad Ems findet sie an zwei Grundschulen statt. Doch hinter dem Projekt steckt mehr als nur Singen.

Als Dina Grossmann-Chrost die dritte Klasse der Freiherr-vom-Stein Schule in Bad Ems betritt, wird es plötzlich ganz still im Klassenraum. Ungeduldig warten die Schüler, dass es losgeht. „Guten Morgen, Kinder!“, begrüßt sie Grossmann-Chrost. Das Besondere: Sie sagt diesen Satz nicht nur, sondern singt ihn und läutet damit die 20-minütige SingPause ein. Zweimal wöchentlich nehmen die Kinder daran teil. Doch wo kommt das Projekt her? Und was lernen sie dabei genau?

Bereits seit 2022 gibt es die SingPause in Bad Ems, an der Freiherr-vom-Stein und der Ernst-Born-Grundschule. Ins Leben gerufen hat sie Jan Martin Chrost, der Bezirkskantor. „Wir wollen den Kindern den Zugang zur Musik ermöglichen und bei ihnen Freude und Begeisterung für das Singen und Musizieren wecken“, sagt Chrost. Die Schüler – alle von der ersten bis zur vierten Klasse machen bei dem Projekt mit – sollen eine grundlegende musikalische Bildung erhalten. Dabei arbeiten die Musikpädagoginnen, die zu den Kindern an die Grundschulen kommen, mit der aus den USA stammenden „Ward-Methode“. Sie soll die Stimm- und Gehörbildung fördern. Genutzt werden Handzeichen und jeder Ton wird an einer bestimmen Körperstelle festgemacht. Eine einfache „Strich-Punkt-Notation“ soll den Schülern zudem rhythmische Muster näherbringen.

i Als Singleiterin Dina Grossmann-Chrost die Schüler bittet, die Töne zu bestimmen, die sie auf das Whiteboard geschrieben hat, schnellen sofort zahlreiche Arme in die Luft. Lara Kempf

Dass die Drittklässler der Freiherr-vom-Stein Schule an diesem Morgen mit Freude bei der Sache sind, wird sofort klar. Die Töne, die Grossmann-Chrost ihnen vorsingt, singen sie voller Inbrunst nach. Dabei nehmen sie ihren gesamten Körper mit, berühren mit der Hand verschiedene Teile, um die Töne unterscheiden zu können. Vom Bauch geht es zur Brust, zum Kinn, zur Nase und schließlich zum Kopf. Im Chor singen die Schüler eine Melodie mit den Silben „ do re mi fa sol“ und erfüllen damit den ganzen Klassenraum. Die Singleiterin gibt ein Zeichen – nur die Mädchen singen die Melodie, dann nur die Jungen. Alle wissen genau, wann welcher Ton kommt.

„Zwei Drittel der 20-minütigen SingPause bestehen aus der Ward-Methode, die restliche Zeit lernen und singen die Kinder Lieder“, erklärt der Bezirkskantor. Die Lieder, die gesungen werden, sucht Dina Grossmann-Chrost aus. Sie ist Musikpädagogin und eine der drei Singleiterinnen an den beiden Grundschulen. In diesem Jahr stehen die Lieder alle unter dem Motto „Tag und Nacht“. Am Ende des Schuljahres führen die Schüler sie bei zwei Abschlusskonzerten auf. Diese finden im Kurtheater in Bad Ems statt. „Über das Schuljahr verteilt lernen die Kinder insgesamt zehn bis zwölf Lieder aus verschiedenen Genres. Sie sollen Spaß an den Liedern haben, aber gleichzeitig auch etwas Lernen“, betont Chrost.

Nachdem die Drittklässler verschiedene Melodien nachgesungen haben, malt die Musikpädagogin Töne auf das Whiteboard, die sie bestimmen sollen. „Wer kann mir sagen, welcher Ton das ist?“, fragt sie in die Runde. Sofort schnellen die Arme zahlreicher Kinder in die Luft. Grossmann-Chrost nimmt ein Kind dran. Es weiß die richtige Lösung. Nun darf es selbst verschiedene Töne singen, die seine Klassenkameraden erraten müssen.

Da die SingPause nicht den Musikunterricht ersetzen soll, wird die Zeit vom regulären Unterricht weggenommen. „Das sehen die Schulen aber als sehr positiv und bereichernd an“, sagt Jan Martin Chrost. Die Lehrer bleiben während der SingPause mit im Klassenraum. Die drei Singleiter, darunter Chrost und seine Frau sowie eine Angestellte der Kreismusikschule, sind alle im musikpädagogischen Bereich tätig und haben im Ward-Zentrum in Köln eine Weiterbildung zur Singleitung gemacht. Da die Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule zum Ende des Schuljahres ausläuft, sind Chrost und seine Frau dann nur noch zu zweit. „Dann müssen wir mal schauen, wie es beim Thema Personal weitergeht“, betont der Bezirkskantor.

i Die Drittklässler der Freiherr-vom-Stein Grundschule in Bad Ems benutzen ihren ganzen Körper, um die verschiedenen Töne zu verinnerlichen. Lara Kempf

Keine Probleme hingegen gibt es beim Thema Finanzierung. „Das Projekt ist kostenlos. Denn es war uns wichtig, dass die Kinder kostenfrei daran teilnehmen können, damit es keine sozialen Unterschiede gibt“, sagt Chrost. Da die Kinder ausschließlich mit ihrer Stimme arbeiten, fallen nur Kosten für das Personal an. Der Projektträger ist der Verein der Freunde und Förderer des St.-Martins-Chores Bad Ems. Finanziert wird es ausschließlich durch Förderungen und Spenden. Den maßgeblichen Anteil gibt die Apollonia von Ehr Stiftung, die das Projekt seit Anfang des Jahres unterstützt. Sie setzt sich für kulturelle, soziale und wissenschaftliche Projekte im Rhein-Lahn-Kreis ein. „Ihre Unterstützung ist erst einmal auf drei Jahre ausgelegt, aber wir sind schon jetzt sehr dankbar, dass wir sie haben“, betont der Bezirkskantor.

Die SingPause an diesem Morgen neigt sich langsam dem Ende zu. In den letzten fünf Minuten üben die Schüler ein schwedisches Lied, das sie beim Abschlusskonzert präsentieren werden. Auch dabei nehmen sie ihren gesamten Körper mit und machen zum Inhalt des Liedes passende Bewegungen. Mit einem rhythmischen Klatschen und den Worten „1,2,3 – vorbei“ endet die SingPause und Grossmann-Chrost entlässt die Kinder wieder in den regulären Unterricht.

Die Grundschulen in Bad Ems waren in Rheinland-Pfalz damals die ersten, die an dem Konzept der SingPause teilgenommen haben. Mittlerweile gibt es sie auch an Grundschulen in Montabaur, Rengsdorf und Speyer. „Im vergangenen Jahr hatten wir sogar ein gemeinsames Abschlusskonzert mit den Montabaurern“, sagt Chrost. Doch das Projekt dehnt sich weiter aus. Auch die Oranienschule in Singhofen hat Interesse und möchte bald an der SingPause teilnehmen. Dort sei man gerade in der Planungsphase, sagt der Bezirkskantor.

SingPause ist überregional bekannt

Die SingPause als Modell musikalischer Bildung existiert nicht nur in Rheinland-Pfalz. Der Kölner Musikpädagoge Gisbert Brandt brachte die aus Amerika stammende Ward-Methode in den 1980er-Jahren endgültig nach Deutschland und gründete 1992 das Ward-Zentrum in Köln. Dort werden Kurse in der Ward-Methode angeboten. Er setzte sich mit Grundschulen in Düsseldorf zusammen und entwickelte ein passendes Modell für Grundschulen. Die SingPause war entstanden. Daher liegt einer der Schwerpunkte der SingPause in Düsseldorf – mit über 70 beteiligten Grundschulen.