Gewerbeflächen, neue Bauplätze und Investitionen sollen die Gemeinde Singhofen und deren Wirtschaft stärken. Ein neuer Imagefilm und erste konkrete Projekte geben Ausblick.
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Mit einem gut dreiminütigen Imagefilm wirbt Singhofen seit Neuestem fürs Leben und Arbeiten in der geografischen Mitte des Rhein-Lahn-Kreises. Und die Gemeinde an der Bäderstraße wächst weiter. Ein voll belegtes Gewerbegebiet „An den Weiden“, neue Bauplätze im Wohngebiet und die Erschließung einer Fläche, die unter anderem einer Wohnpflegegemeinschaft Raum verschafft, sprechen für eine prosperierende Entwicklung.