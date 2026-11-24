Neues Gewerbegebiet geplant Singhofen setzt auf neue Bauplätze und Unternehmen Bernd-Christoph Matern 24.11.2026, 17:00 Uhr

i Große Erdbewegungen im Gewerbegebiet „An den Weiden“ künden von der Ansiedlung eines Unternehmens, mit der dann sämtliche Flächen verkauft sind. Bernd-Christoph Matern

Gewerbeflächen, neue Bauplätze und Investitionen sollen die Gemeinde Singhofen und deren Wirtschaft stärken. Ein neuer Imagefilm und erste konkrete Projekte geben Ausblick.

Mit einem gut dreiminütigen Imagefilm wirbt Singhofen seit Neuestem fürs Leben und Arbeiten in der geografischen Mitte des Rhein-Lahn-Kreises. Und die Gemeinde an der Bäderstraße wächst weiter. Ein voll belegtes Gewerbegebiet „An den Weiden“, neue Bauplätze im Wohngebiet und die Erschließung einer Fläche, die unter anderem einer Wohnpflegegemeinschaft Raum verschafft, sprechen für eine prosperierende Entwicklung.







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