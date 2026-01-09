Ärztliche Versorgung Singhofen: Kommt die neue Arztpraxis? Till Kronsfoth 09.01.2026, 00:00 Uhr

i Details über mögliche Investoren sind noch nicht bekannt. Monika Skolimowska. dpa

Nach der Schließung der einzigen Hausarztpraxis in Singhofen fahren viele Patienten zum Arzt nach Nassau. Bürgermeister Paul ringt um eine Lösung.

Im vergangenen Jahr schloss die einzige Hausarztpraxis in Singhofen. Zudem scheiterte die Gründung eines Ärztehauses. Singhofens OrtsbürgermeisterDetlef Paul will sich mit diesem Zustand jedoch nicht abfinden. Er teilte im Gespräch mit unserer Zeitung mit: „Wir sind mit zwei Gesellschaften im Gespräch, die eventuell bereit wären, in Singhofen eine Praxis zu eröffnen.







