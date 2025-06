Die Pläne, für die Jugend der Gemeinde Singhofen einen überdachten Treffpunkt zu errichten, sind für Jugendliche „ewig“ lange her. Schon vor zwei Jahren hatten Privatleute ein offenes Ohr für die Jugend der Gemeinde. Ergebnis: Sie wünschten sich damals einen Treffpunkt, der auch bei Regen ein Dach über dem Kopf bietet, nicht mehr und nicht weniger. An dem Projekt will die Gemeinde auch weiterhin festhalten. Während es auf der Website der Gemeinde allerdings nur heißt „Die bisherigen Initiatoren des Projekts Jugendpavillon haben sich leider zurückgezogen“, stellen sich die Hintergründe nach Informationen dieser Zeitung etwas komplexer dar.

Rückblick: Die Jugendlichen selbst hatten 2023 ihre Wünsche geäußert, die von der Privatinitiative aufgegriffen und in handfeste architektonische Pläne für den Bau eines Unterstellplatzes flossen; prädestinierter Standort: neben dem Foyer der Mehrzweckhalle. Um das Projekt zu finanzieren, konnten mit einer Spendenaktion über die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg 49 Spenderinnen und Spender begeistert werden, die mehr als 4300 Euro zusammentrugen. Am 6. April 2024 folgte der symbolische erste Spatenstich an besagtem Standort.

Wir halten an dem Projekt weiterhin fest, die Spenden dafür sind zweckgebunden festgelegt.

Ortsbürgermeister Detlef Paul zur Zukunft des Jugendpavillons in Singhofen

Das Genehmigungsverfahren für einen Bauantrag zog sich in die Länge. Sogar „Öffnungszeiten“ für das einer Bushaltestelle vergleichbare Bauwerk sollten eingehalten werden. Jugendlichen und Initiatoren kam das eher als Schikane vor. Nach einem klärenden Gespräch bei der Kreisverwaltung sei schließlich von der Bauaufsicht Grünes Licht signalisiert worden. Grund für den endgültigen Rückzug der Planer des Projekts Mitte März dieses Jahres ist offenbar ein Vertrauensbruch, weil ohne Einbindung von Jugendlichen und Initiatoren Absprachen mit der Bauaufsicht getroffen worden seien.

Nichtsdestotrotz will der neue Jugendausschuss der Gemeinde das Projekt weiterhin in die Tat umsetzen. Deshalb lädt er alle Jugendlichen im Alter ab 14 Jahren zu einem Grillabend am Foyer der Mehrzweckhalle am Freitag, 13. Juni, ab 17 Uhr ein. Neben Hunger und Durst sollen die Jugendlichen dazu auch ihre Ideen und Wünsche mitbringen, um sich über diese mit den Ausschussmitgliedern auszutauschen. „Wir halten an dem Projekt weiterhin fest, die Spenden dafür sind zweckgebunden festgelegt“, bekräftigt Ortsbürgermeister Detlef Paul gegenüber dieser Zeitung. Den Initiatoren des Projektes wäre das mehr als recht. „Nach zwei Jahren intensiver Arbeit, zahlreicher Gespräche, Rückschlägen und Hoffnungen fällt uns dieser Schritt schwer“, schreiben sie in ihrem letzten Brief zum Ausstieg aus dem Projekt. „Unser Ziel war es stets, gemeinsam mit den Singhofener Jugendlichen einen offenen, sicheren und selbst gestalteten Ort zu schaffen. Dieses Ziel behalten wir im Herzen – auch wenn wir es selbst nicht mehr begleiten werden.“