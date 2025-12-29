Singhofen: Ärztehaus konnte nicht verwirklicht werden

Wir werfen einen Blick zurück auf große Ereignisse des Jahres 2025. Im Frühjahr musste die Ortsgemeinde Singhofen das Aus für das geplante Ärztehaus hinnehmen. Zur Jahresmitte schloss außerdem die Haus- und Landarztpraxis im Ort ihre Pforten.
Das von der Gemeinde Singhofen gewünschte Ärztehaus konnte 2025 nicht verwirklicht werden. In abgespeckter Form sollte stattdessen eine Arztpraxis an dem ursprünglich schon einmal dafür anvisierten Grundstück zwischen Mehrzweckhalle und der Straße „Am Sportplatz“ entstehen.