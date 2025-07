„Inhaltlich top, aber vom Wetter abermals gebeutelt.“ So lautete auf der jüngsten Sitzung des Katzenelnbogener Stadtrats das Fazit von Stadtbürgermeisterin Petra Popp zu den Catzenelnbogener Ritterspielen vom 28. und 29. Juni. Deshalb wurde im Rat auch laut darüber nachgedacht, ob der Termin für die Spiele nicht vorverlegt werden kann, da es Ende Juni oft zu heiß ist. Konkreter wurde es allerdings noch nicht, da bei einem solchen Schritt viele Faktoren mit reinspielen, die erst einmal recherchiert und in Ruhe abgewogen werden müssen.

„Die Ritterspiele waren ein großartiges mittelalterliches Fest mit enormem Engagement aller Beteiligten“, hob Stadtbürgermeisterin Popp dann auch die positiven Seiten hervor. Auch die Resonanz der Besucher war „sehr gut“, und die Veranstaltung lief „ohne wesentliche Zwischenfälle“ ab. Das bestätigte auch Elke Osterhaus von Fogelvrei Produktionen, die nun zum zweiten Mal die Traditionsveranstaltung auf die Beine stellten. In der Hitze war es ein paar wenigen Besuchern „etwas schummrig“ geworden, berichtete Osterhaus. Aber die Betroffenen waren offenbar auch wieder recht schnell fit.

Verschärftes Waffengesetz sorgt für Diskussionen

Etwas aufwendiger waren dagegen die zum Teil notwendigen Gespräche rund um das Mitführen von Replika-Schwertern auf Markt und Turnierplatz. Im Rahmen des Sicherheitspakets der Bundesregierung von Ende Oktober vergangenen Jahres wurden die Regelungen nochmals verschärft. „Man muss für das Mitführen von historischen Replika-Waffen als ‚Reenactor‘ akkurat gewandet sein. Ein Leinenhemd mit Jeans reicht nicht aus“, betont Organisatorin Osterhaus.

Außerdem muss das Schwert jenseits von ausgewiesenen und beaufsichtigten Übungsplätzen im Gürtel stecken bleiben und so gesichert sein, dass es nicht von hinten herausgezogen werden kann. Nun kann man vom durchschnittlichen Besucher kaum erwarten, dass er sich bis ins letzte Detail in den juristischen Feinheiten der geltenden deutschen Waffengesetze auskennt, räumt Osterhaus ein. Daher führte die eigene Security auch in Katzenelnbogen viele geduldige Gespräche mit Besuchern, um diese zu überzeugen, ihre Schwerter abzulegen und zum Beispiel sicher im Auto zu verschließen.

Einfach so mit einem Schwert zu den Ritterspielen zu gehen, ist nicht möglich, weiß Elke Osterhaus von Fogelvrei Produktionen.

Eine kleine Panne hatte es schon kurz nach Veranstaltungsbeginn beim ersten Ritterturnier am Samstag gegeben, als die Tontechnik ausfiel, was dazu führte, dass Herold und Darsteller noch etwas „stimmgewaltiger“ agieren mussten und man wegen fehlender musikalischer Untermalung das große Finale der Catzenelnbogener Ritterspiele etwas eindampfte. Aber die Ursache wurde schnell gefunden: „Es war ein Wackelkontakt in der Steckverbindung eines ausgeliehenen Starkstromkabels“, berichtete Stadtbürgermeisterin Petra Popp in der Stadtratssitzung. Danach konnten die übrigen Turniere wie geplant fortgesetzt werden.

Einen kleinen Kritikpunkt gab es noch aus den Reihen der Ratsmitglieder: „Der Samstagabend wurde nicht richtig beworben.“ Wer genauer in die Preisliste schaute, sah es zwar, denn wie schon in den Vorjahren gab es neben den Tageskarten auch wieder eine günstigere Samstagabendkarte ab 17 Uhr einschließlich „Tavernengaudi“ und unter anderem auch der Feuershow „Sonne und Erde“ ab 21.45 Uhr. Viele Interessierte bekamen das Angebot diesmal aber offenbar nicht mit.

„Gibt es das noch?“, lautete eine häufige Frage. Waren die Besucherzahlen am Samstag noch in Ordnung, blieben sie am Sonntag hitzebedingt weit hinter den Erwartungen zurück. Mehr Zuschauer am Samstagabend hätten da vielleicht noch einen Unterschied gemacht. „Die Sache ist notiert“, räumte Stadtbürgermeisterin Popp den Sachverhalt gleich ein und gelobte Besserung.

Rekordtemperaturen sorgen für Freibadansturm

Positive Meldungen gab es zum Katzenelnbogener Freibad. Nach einem wetterbedingt mauen Saisonstart hatten die nachfolgenden Rekordtemperaturen wohl zu einem Besucheransturm geführt. „Vorige Woche ist auch die Begehung mit dem Gesundheitsamt erfolgt“, sagte Petra Popp. Dabei konnten sich die Prüfer vergewissern, dass im letzten Jahr angemahnte Maßnahmen, wie das Verschließen von alten Bohrlöchern in der Dusche, umgesetzt wurden. Kleinigkeiten kamen jetzt noch hinzu. „Insgesamt wurde der sehr gute Zustand des Schwimmbads festgestellt“, so Popp. joa