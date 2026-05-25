Zehn Jahre Absperrungen Signal gesetzt mit Polka und Schlips Thorsten Stötzer 25.05.2026, 12:00 Uhr

i Sehr groß war der Besuch beim Bakenfest. Thorsten Stötzer

Ohne Ironie und schwarzem Humor ist dieses Fest nicht zu verstehen: Im Tal zwischen Dahlheim und Wellmich hat das Bakenfest stattgefunden. „Gefeiert“ werden Baustellen-Absperrungen, die seit zehn Jahren stehen.

Noch wissen sie nicht, ob sie sich „Baken-Musiker“ oder „Demonstrationsorchester“ nennen sollten. Jedenfalls beweist die Projektkapelle viel Sinn für Ironie und schwarzen Humor, was für alle Beteiligten und Besucher beim Bakenfest gilt. Sehr zahlreich sind sie ins Tal zwischen Dahlheim und Wellmich nahe am Abzweig nach Weyer zum Festplatz geströmt.







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