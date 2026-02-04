Eine gut integrierte Familie muss das Land verlassen: Die palästinensischen Flüchtlinge Aziza Abuzuor und ihre Töchter Jana und Joud (15) leben seit 2021 im Landkreis Limburg-Weilburg. Nun reisen sie aus, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.
Monatelang haben sie um ihren Verbleib in Deutschland gekämpft, jetzt haben sie den Kampf verloren: Die in Dornburg-Frickhofen lebenden staatenlosen Palästinenserinnen Aziza Abuzour und ihre Zwillingstöchter Jana und Joud (15) müssen das Land schnellstmöglich verlassen und nach Rumänien ausreisen.