Palästinenser im Kreis Limburg Sie müssen das Land verlassen Rolf Goeckel 04.02.2026, 11:00 Uhr

i Jana, Aziza und Joud Abuzour wollen nun freiwillig nach Rumänien ausreisen - in der Hoffnung, wieder zurückkehren zu können. Ramona Henrich

Eine gut integrierte Familie muss das Land verlassen: Die palästinensischen Flüchtlinge Aziza Abuzuor und ihre Töchter Jana und Joud (15) leben seit 2021 im Landkreis Limburg-Weilburg. Nun reisen sie aus, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Monatelang haben sie um ihren Verbleib in Deutschland gekämpft, jetzt haben sie den Kampf verloren: Die in Dornburg-Frickhofen lebenden staatenlosen Palästinenserinnen Aziza Abuzour und ihre Zwillingstöchter Jana und Joud (15) müssen das Land schnellstmöglich verlassen und nach Rumänien ausreisen.







