Palästinenser im Kreis Limburg
Sie müssen das Land verlassen
Jana, Aziza und Joud Abuzour wollen nun freiwillig nach Rumänien ausreisen - in der Hoffnung, wieder zurückkehren zu können.
Ramona Henrich

Eine gut integrierte Familie muss das Land verlassen: Die palästinensischen Flüchtlinge Aziza Abuzuor und ihre Töchter Jana und Joud (15) leben seit 2021 im Landkreis Limburg-Weilburg. Nun reisen sie aus, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Monatelang haben sie um ihren Verbleib in Deutschland gekämpft, jetzt haben sie den Kampf verloren: Die in Dornburg-Frickhofen lebenden staatenlosen Palästinenserinnen Aziza Abuzour und ihre Zwillingstöchter Jana und Joud (15) müssen das Land schnellstmöglich verlassen und nach Rumänien ausreisen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren