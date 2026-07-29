Neuwahl nach Rücktritten Sie bewerben sich für den Gemeinderat in Dornholzhausen Andreas Galonska 29.07.2026, 10:00 Uhr

i In Dornholzhausen wird am 6. September ein neuer Gemeinderat gewählt. Außerdem bewirbt sich eine Kandidatin um das Amt der Ortschefin. Thomas Torkler

In Dornholzhausen sind der größte Teil des Gemeinderats und der Ortschef zurückgetreten. Jetzt stehen die Listen mit neuen Bewerbern für die Neuwahl fest.

In Dornholzhausen ist vor einigen Monaten nahezu der gesamte Gemeinderat zurückgetreten, ebenso Ortschef Torsten Winterwerber. Nun steht fest, wer bei der Neuwahl am Sonntag, 6. September, in den Gemeinderat kommen möchte. Im März hatten die meisten Ratsleute und der Ortsbürgermeister erklärt, dass eine sachorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei.







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