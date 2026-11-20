Anschlussstelle Diez Sicherheitsmaßnahmen nach tödlichen Unfällen an A3 20.11.2026, 15:00 Uhr

i EIn Anpralldämpfer, wie er hier ähnlich an der Einfahrt zur Raststätte Nentershausen zu finden ist, soll zukünftig die Sicherheit an der Ausfahrt der Anschlussstelle Diez/Nentershausen in Fahrtrichtung Köln erhöhen. Egenolf

Zwei tödliche Unfälle an der A3 haben die Anschlussstelle Diez ins Blickfeld gerückt. Behörden haben reagiert und planen Vorsorgemaßnahmen – welche Schritte vorgesehen sind und wann sie umgesetzt werden, erfahren Sie im Artikel.

Zwei tödliche Unfälle an der A3-Anschlussstelle Diez/Nentershausen in Fahrtrichtung Köln binnen kurzer Zeit haben zuletzt für Diskussionen um die Sicherheit an dieser Stelle gesorgt. Nun sollen erste Vorsorgemaßnahmen dazu beitragen, das Unfallrisiko vor Ort zu verringern.







Artikel teilen

Artikel teilen