Sicherheitsmaßnahmen nach tödlichen Unfällen an A3
Zwei tödliche Unfälle an der A3 haben die Anschlussstelle Diez ins Blickfeld gerückt. Behörden haben reagiert und planen Vorsorgemaßnahmen – welche Schritte vorgesehen sind und wann sie umgesetzt werden, erfahren Sie im Artikel.
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Zwei tödliche Unfälle an der A3-Anschlussstelle Diez/Nentershausen in Fahrtrichtung Köln binnen kurzer Zeit haben zuletzt für Diskussionen um die Sicherheit an dieser Stelle gesorgt. Nun sollen erste Vorsorgemaßnahmen dazu beitragen, das Unfallrisiko vor Ort zu verringern.