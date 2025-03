Bunte Umzugswagen, Tausende Karnvelalisten am Straßenrand, die feiern: Die Karnevalstage in Lahnstein waren unbeschwert. Allerdings sorgten hohe Sicherheitsauflagen im Vorfeld für Sorgen bei den Vereinen. Eine Fraktion im Stadtrat greift dies auf.

Nicht erst seit im März dieses Jahres, als ein Auto in eine Menschenmenge in Mannheim gerast ist, klingen bei vielen Städten und Kommunen die Alarmglocken: Landauf, landab wurden Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen überarbeitet, bauliche, technische, organisatorische und verkehrstechnische Maßnahmen eingefordert. Verschiedene bundesweite Anschläge haben in den vergangen Monaten aufgeschreckt. Auch in Lahnstein verlangt die Stadt deutlich mehr von veranstaltenden Vereinen, was gerade in der zurückliegenden Karnevalszeit sichtbar wurde.

Viele Auflagen, viel Frust

Für die Ausrichter der Umzüge, das Carneval Comité Oberlahnstein und den Niederlahnsteiner Carneval Verein, stellten die hohen Anforderungen der Sicherheitsbehörden (also das Ordnungsamt) ein großes Problem dar. Logistisch, personell und finanziell. Sowohl Rosenmontagszug als auch Kappenfahrt am Karnevalsdienstag mussten beispielsweise einen anderen Zugweg nehmen als üblich. Der Kinderumzug am Karnevalssamstag ging nur durch Oberlahnstein. Zu- und Abfahrten mussten mit Barrieren beziehungsweise Lkw gesichert werden. Die vielen Auflagen sorgten bei Vereinsverantwortlichen für einigen Frust.

Auch bei Ehrenamtlern anderer Lahnsteiner Vereine steigt die Sorge, ob man geplante Feste noch stemmen kann, wie die vielen (auch finanziellen) Anforderungen geschultert werden können. Die CDU-Fraktion im Lahnsteiner Stadtrat nimmt dies zum Anlass, die Stadtverwaltung aufzufordern, das Thema „Sicherheitskonzepte“ auf die Tagesordnung des zuständigen Ausschusses zu setzen. Man wünscht sich eine Diskussion darüber, was nötig und was vielleicht übertrieben ist: Kurz: Was kann man den Vereinen zumuten?

Sicherheitsmaßnahmen evaluieren

„Erstmals haben die Lahnsteiner Karnevalsvereine für die Karnevalsumzüge 2025 umfangreiche Sicherheitskonzepte erstellt und umgesetzt“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Groß in einem Antrag. Die Maßnahmen seien „im Interesse der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher“ erfolgt und stünden im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben, betont Groß. Die CDU gehe aber davon aus, „dass die Stadtverwaltung mit dem Fachbereich 2 – Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr – zeitnah das Gespräch mit den Vereinen sucht, um die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen zu evaluieren“.

Der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion im Stadtrat weist darauf hin, dass neben den großen Karnevalsumzügen, die als mittelgroße Veranstaltungen mit Besucherzahlen zwischen 5000 und 15.000 eingestuft würden, es in Lahnstein „auch zahlreiche kleinere Veranstaltungen gibt, darunter der Kinderumzug an Karnevalssamstag, Kirmesumzüge und kirchliche Prozessionen“. Die CDU hat nun recherchiert, dass es laut des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes hierfür „keine expliziten gesetzlichen Vorgaben für Sicherheitskonzepte“ gebe, die Ordnungsbehörde könne jedoch „in Abhängigkeit von der Art der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept verlangen“, sofern dies als notwendig erachtet werde.

Die Stadtverwaltung soll darlegen, für welche Veranstaltungen und Umzüge Sicherheitskonzepte erforderlich sind und in welcher Form diese erstellt werden müssen.

Günter Groß, CDU-Fraktionschef

Daher fordert die CDU, dass das Thema in der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses behandelt wird, erklärt Groß. „In dieser Sitzung soll die Stadtverwaltung darlegen, für welche Veranstaltungen und Umzüge Sicherheitskonzepte erforderlich sind und in welcher Form diese erstellt werden müssen.“ Zudem bittet man um eine Prüfung der Kostenträgerschaft, um sicherzustellen, „dass die Anforderungen verhältnismäßig bleiben und keine unverhältnismäßige Belastung für Vereine und Veranstalter darstellen“. Auf diesem Weg wolle man erreichen, dass ein „ausgewogenes Maß an Sicherheit“ gewährleisten werde, ohne dass Veranstaltungen in Lahnstein aufgrund zu hoher Auflagen eingeschränkt oder gar nicht mehr durchgeführt werden könnten. „Sicherheit ist nicht verhandelbar, sollte aber auch nicht zu unangemessenen Anforderungen führen“, betont Groß.