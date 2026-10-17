Abgründe Sozialer Medien Shitstorm für SPD Lahnstein nach Social-Media-Post Tobias Lui 17.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Lahnsteiner Sozialdemokraten zeigten bei der Demo in Koblenz Flagge und traten gegen Rechtsextremismus auf. Dafür erntete die SPD teils beleidigende Kommentare. Sonja Graf

Ein Shitstorm bezeichnet eine lawinenartige Welle aus massiver Kritik, Beschimpfungen oder Hassnachrichten in Sozialen Netzwerken. Einen solchen hat die Lahnsteiner SPD zuletzt erlebt. Im Ortsverband zeigt man sich nachdenklich, aber kämpferisch.

Die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt hat bundesweit für Bestürzung gesorgt. Als Reaktion darauf fand am vergangenen Samstag auf dem Koblenzer Zentralplatz eine Demo statt. Auch Mitglieder des Lahnsteiner SPD-Ortsvereins waren dabei und berichteten darüber anschließend in einem Social-Media-Post.







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