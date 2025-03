Wie gewohnt begann die Erste Vorsitzende Petra Popp ihren Bericht auf der Mitgliederversammlung des deutsch-französischen Freundeskreises Katzenelnbogen-Serres mit einem Zitat: „Die Völkerverständigung beginnt im Kleinen, in der Begegnung von Mensch zu Mensch.“ Das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe sei sicher aktueller denn je und nicht nur für Städtepartnerschaften essenziell. Popp ging auch auf die Trauerfeier für die viel zu früh verstorbene Zweite Vorsitzende des Vereins, Anja Richter, und weiterer Mitglieder in den Vereinen in Katzenelnbogen und auch in Serres ein und bat um ein Gedenken. Ein umfangreiches Thema im Jahresrückblick war der Bericht über den Besuch bei den Freunden in Serres im Juni. Weiter ging sie ein auf die Jugendfreizeit im August. In diesem Jahr findet die Jugendfreizeit erneut im Sommer, vom 10. bis zum 16. August statt. Anmeldungen sind per E-Mail an jugendfreizeit@dffkeinrich.de möglich.

Im Oktober waren Vertreter des französischen Vorstands zu Besuch in Katzenelnbogen. Hier wurde Rückschau auf die vergangenen Veranstaltungen gehalten, die Termine für das Folgejahr abgesprochen und sich allgemein über die Vereinsarbeit in Frankreich und Deutschland ausgetauscht. Nach dem Kassenbericht des Kassierers Rudi Meierhöfer und dem Bericht der Kassenprüferin Elfi Herrmann konnte dem Vorstand Entlastung erteilt werden. Ergänzungswahlen zum Vorstand waren außerdem notwendig.

Zahl der Beisitzer wächst auf acht

Petra Popp konnte die Wahlleitung selbst vornehmen. Zur Zweiten Vorsitzenden des Vereins wählte die Versammlung einstimmig Anette Groß. Laut Satzung legt die Mitgliederversammlung die Anzahl der Beisitzer fest. Bisher waren es fünf Beisitzer, Anette Groß, Ingrid Schaefer, Ingo Koch, Monika Zellmer, Silke Werner. Vor der vorherigen Jahreshauptversammlung hatten Ingrid Schaefer und Monika Zellmer bereits erklärt, dass sie sich gern aus der Vorstandsarbeit zurückziehen möchten. Sie hatten sich dann noch einmal bereit erklärt, sich zur Wahl zu stellen, mit der Bitte, sich nach Interessierten umzuschauen, die sich eine Tätigkeit als Beisitzer im Verein vorstellen könnten. Das war erfolgreich. Vier Personen sind bereit, als neue Beisitzer zu fungieren: Armin Spies, Simone Kaiser, Steffi Brod, Marlene Selingue.

„Sie kann nur bestehen, wenn sich Bürger – also wir alle – weiter dafür einsetzen und die Freundschaft zwischen den Franzosen und Deutschen auf persönlicher Ebene erhalten.“

Petra Popp hob in ihrem Schlusswort noch einmal das notwendige Engagement hervor, um die Städtepartnerschaft aufrechtzuerhalten.

Petra Popp schlug der Versammlung vor, die Anzahl der Beisitzer, die gewählt werden, auf acht Personen zu erhöhen. Dann können die bisherigen vier gewählten Beisitzer im Amt bleiben und diejenigen, die sich neu für die Mitarbeit bereit erklärt haben, dazu gewählt werden. Das ergibt die Möglichkeit, den Wechsel bei den Beisitzern nicht so abrupt durchführen zu müssen, sondern über den Zeitraum von einem Jahr bis zur nächsten Jahreshauptversammlung. Einstimmig wählte die Versammlung die vorgeschlagenen vier neuen Beisitzer und stimmte dem Vorschlag der Vorsitzenden auf die Erhöhung der Zahl der Beisitzer zu.

Besuch aus Serres im Juni

Zwei Termine in diesem Jahr sollen noch einmal ganz besonders erwähnt werden: Besuch aus Serres vom 5. bis zum 9. Juni – auf den Programmablauf wird noch gesondert eingegangen – und Jugendfreizeit vom 10. bis zum 16. August. Weitere Termine 2025: Am 13. April findet ein Frühlingsfrühstück in der Stadthalle statt, Beginn ist um 10 Uhr, am 1. und 2. August wird am Weinfest teilgenommen, und am 6. Dezember findet die Weihnachtsfeier statt. Silke Werner trug ihre Ausführungen zur Anschaffung von T-Shirts vor. Sie wird beim Frühlingsfrühstück Modelle in verschiedenen Größen dabeihaben und Bestellungen entgegennehmen.

Petra Popp bedankte sich bei allen für ihre Unterstützung und ihr Mitwirken bei den Veranstaltungen und Aktivitäten und für das Engagement für die Städtepartnerschaft. „Sie kann nur bestehen, wenn sich Bürger – also wir alle – weiter dafür einsetzen und die Freundschaft zwischen den Franzosen und Deutschen auf persönlicher Ebene erhalten.“

Das Besuchsprogramm im Juni

Donnerstag, 5. Juni: Ankunft der französischen Gäste, circa 19 Uhr, Begrüßung auf dem Marktplatz, Aufteilung in die Familien. Freitag, 6. Juni: zur freien Verfügung der Gäste und Gastgeber, gefolgt ab 19 Uhr vom „Flecker Freitag“ im Einrichmuseum mit einem kleinen Festakt. Die Bewirtung übernehmen die Klingelbacher Fassenachter. Samstag, 7. Juni: Tagesausflug nach Rüdesheim am Rhein, Fahrt mit der Seilbahn zum Niederwalddenkmal, Besichtigung des Denkmals mit Kaffeepause. Wanderung zur Domäne Assmannshausen, kleine Weinprobe in der Domäne, Wanderung nach Assmannshausen, Schifffahrt mit der Bingen-Rüdesheimer ab Assmannshausen bis nach Rüdesheim, gemeinsames Abendessen am Rhein, Rückkehr nach Katzenelnbogen. Sonntag, 8. Juni: Programmvorschläge werden noch entgegengenommen, um 19 Uhr Abschiedsessen im Berghof in Berghausen.