Eines der ältesten Gebäude rechts des Rheins, dazu Funde, die in solch gutem Erhaltungszustand nirgends dokumentiert sind: In und um Bad Ems konnten und können Archäologen sensationelle römische Artefakte finden. Diese waren nun Thema eines Vortrags.

Dass Bad Ems, direkt am Limes gelegen, mit zwei römischen Kastellen und der ältesten Rekonstruktion eines Wachturms auf dem Wintersberg aufwarten kann, dürfte den meisten Bad Emsern bekannt sein. Die Ergebnisse jüngster Grabungen auf dem Ehrlich und dem Blöskopf samt teilweise spektakulärer Funde allerdings lassen selbst die Wissenschaft staunen. Der Referent und damalige Grabungsleiter Frédéric Auth von der Goethe-Universität Frankfurt konnte diese nun in einem spannenden Vortrag vor dem Verein für Geschichte, Denkmal- und Landschaftsschutz Bad Ems im Marmorsaal einem sehr interessierten Publikum vorstellen.

Etwas „Römisches“ gewittert

Die neuesten Forschungsergebnisse veranlassen die Fachleute nun, die römische Geschichte an der unteren Lahn teilweise umzuschreiben. Im Gedenken an den 2023 verstorbenen Bürger Jürgen Eigenbrod, dessen Hartnäckigkeit und ehrenamtlichem Einsatz die folgenden Entdeckungen zu verdanken sind, liest sich die Geschichte wie ein Krimi: Der Bad Emser Landwirt Werner Beisel berichtete dem 2023 verstorbenen Jürgen Eigenbrod immer wieder von Wuchsstörungen in seinem Weizenfeld. Der ambitionierte Experte Eigenbrod, dessen Spürnase hier schon immer etwas „Römisches“ witterte, veranlasste einen Drohnenflug über das Feld.

Die dabei entstandenen Luftaufnahmen riefen sofort die Landesarchäologie Koblenz der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) auf den Plan. Dank geomagnetischer Untersuchungen mit anschließender Grabung konnte in den Folgejahren in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität Frankfurt ein acht Hektar großes römisches Militärlager aus Holz mit umlaufendem Doppelgraben, auf einem Felsvorsprung gelegen, aus der Zeit vor dem Limesbau nachgewiesen werden. Pfostenspuren belegen eine Doppeltoranlage. Keramische Funde, gestempelte Krüge und Münzfunde datieren das Lager für etwa 2000-3000 Mann Besatzung in die Zeit von 40 bis 70 n. Chr. Es wurde allerdings schon nach etwa fünf Jahren „heiß“ aufgegeben, das heißt, es wurde zurückgebaut, die Gräben verfüllt und der Rest niedergebrannt, um dem Feind nichts Brauchbares zu hinterlassen. Warum das Lager nur so kurzen Bestand hatte, ist noch nicht geklärt.

Eines der ältesten römischen Steingebäude rechts des Rheins

Der zweite „Tatort“ ist der Blöskopf. Nach dem Lagerfund auf dem Ehrlich vor einigen Jahren geriet der Blöskopf nun wieder in den Fokus der Forschung. Seit den Untersuchungen Dahms für die Reichslimeskommission galt die Vermutung, dass es sich bei den 2008 freigelegten Grundmauern um Reste eines römischen Hüttenwerks handeln könnte. Zweifel kamen erstmals mit der Nachgrabung auf, und diese Vermutung konnte endgültig widerlegt werden.

Die Auswertung der Luftbildarchäologie und der Lehrgrabungen in den vergangenen Jahren zeigte, dass es sich um eine kleine römische Militäranlage handelte, die zusammen mit dem in Sichtachse benachbarten Lager auf dem Ehrlich in die Zeit Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. zu datieren ist, was die geochemische Auswertung der Funde der teilweise signierten Keramik und Untersuchung der Brandlehmschichten untermauert. Funde wie ein Zingulumbeschlag (Gürtelschnalle) und ein Schienenpanzerbeschlag lassen auf die Anwesenheit römischer Legionäre schließen. Typologisch handelt es sich um ein ähnlich aufgebautes Lager wie auf dem Ehrlich mit umlaufendem Spitzgraben (aber ohne Wall), gleicher zeitlicher Datierung, gleicher Keramik, auch hier wurde das Lager um 68/69 n. Chr. aufgegeben.

Es handelt sich hierbei um das älteste bekannte römische Steingebäude rechts des Rheins nach Waldgirmes bei Wetzlar. Die Archäologen gehen davon aus, dass es sich bei beiden Lagern um einen Aussichtsposten mit unterschiedlicher Gewichtung handelte.

Eine echte Sensation

Was die Fotos einer Lidar-Scan-Untersuchung auf dem Blöskopf allerdings dann noch preisgaben, ist eine echte Sensation. Es zeigte sich aus der Luft ein verdichteter Geländeabschnitt, der sich so nicht erklären ließ. Erst die Grabung versetzte die Archäologen in pures Erstaunen: Sie bargen in einem Graben ein Teilstück eines massiven sogenannten Annäherungshindernisses aus Eichenholz in gutem Erhaltungszustand. Dieses Hindernis bestand aus zugespitzten Eichenpfählen, die, am Fuße des Grabens eingeschlagen, den Feind abwehren sollten. Somit stellt es einen singulären Fund dar. Bereits Cäsar hatte diese Holzsperre erwähnt, aber gefunden wurde bislang im ganzen ehemaligen römischen Imperium noch keines in solch gutem Erhaltungszustand. Dazu kommen Funde von Textilresten und deutbaren Münzen.

Beide Militäranlagen standen nachweislich im Kontakt zueinander. Sie sollten, wenn auch nur für kurze Zeit, mit Sichtbeziehung das Emsbachtal überwachen und eventuelle Metallvorkommen sichern. Nun ließen diese Funde doch Vermutungen nach Bergbau zu, und die Suche ging weiter. Gemeinsam mit den Spezialisten der Bergbau-Uni in Bochum gab es eine Befahrung mit der Kamera vom Mundloch des alten Blöskopfstollens. Die Fotodokumentation der Abwasser führenden Rinne (=Rösche) sowie Meißelspuren im Gestein machen römischen Bergbau im 1. Jahrhundert wahrscheinlich. Nachgewiesen wurde weiterhin ein sicherlich sehr alter und nicht mehr genutzter Pfad, der vom Mundloch des Blöskopfstollen direkt zur befestigten „Feldwache“ führt.

Mit anschaulichem Bildmaterial und spannend aufbereitet, präsentierte Auth seine Forschungsergebnisse zu Bad Ems. Viel Neues wurde entdeckt, doch viele weitere Fragen tun sich auf. Eines ist sicher: Die Neugier ist geweckt, die Fachwelt wird dran bleiben.