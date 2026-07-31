Hochwertiger Schmuck erbeutet
Seniorin in Bad Ems wurde ausgeraubt und gefesselt
Am Landgericht Koblenz läuft ein Verfahren gegen eine 46-Jährige, die an einem Raubüberfall in Bad Ems beteiligt gewesen sein so
Am Landgericht Koblenz läuft ein Verfahren gegen eine 46-Jährige, die an einem Raubüberfall in Bad Ems beteiligt gewesen sein soll. Dabei wurde eine ältere Dame ausgeraubt.
Thomas Frey/dpa

Eine Seniorin in Bad Ems wurde Opfer eines schweren Raubs, bei dem sie mit Kabelbindern gefesselt und bedroht wurde. Vier Täter erbeuteten dann Schmuck für 100.000 Euro. Eine Angeklagte musste sich nun vor dem Landgericht verantworten. 

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Es klingelt, vier Besucher geben sich als Polizisten aus. Eine ältere Dame öffnet die Türe – und wird zu Boden geworfen und mit Kabelbindern gefesselt und ausgeraubt. Diese Tat hat sich in Bad Ems ereignet, dort musste sich jetzt eine 46 Jahre alte Angeklagte wegen dieser Vorwürfe vor dem Koblenzer Landgericht verantworten.
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