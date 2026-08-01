Was ist, wenn ich einen Unfall habe und selbst nicht mehr entscheiden kann, wie es weitergehen soll? Da sind Vollmachten und Patientenverfügungen immens wichtig, so jüngst der Tenor beim Generationen-Talk in Katzenelnbogen.
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Ein Notfall kommt selten mit Vorankündigung. Ob Unfall, plötzliche Krankheit oder Katastrophe: In den ersten Minuten – von einem Moment auf den anderen – entscheidet sich oft, wie es weitergeht. Wer weiß, was zu tun ist, kann helfen und im Zweifel Leben retten.