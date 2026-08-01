Generationen-Talk Aar-Einrich
Sekunden zählen: Warum Vorsorge das Leben erleichtert
Als Referenten waren vom Betreuungsverein Nassauer Land e.V. Ceyda Külekci, Maximilian Klemmer und vom Pflegestützpunkt Bad Ems
Als Referenten waren vom Betreuungsverein Nassauer Land e.V. Ceyda Külekci, Maximilian Klemmer und vom Pflegestützpunkt Bad Ems Jan-Erik Wolfgram und Alexander Schmidt (links) geladen – hier mit Daniela Müller, Diplom-Sozialpädagogin im Haus der Familie.
Uschi Weidner

Was ist, wenn ich einen Unfall habe und selbst nicht mehr entscheiden kann, wie es weitergehen soll? Da sind Vollmachten und Patientenverfügungen immens wichtig, so jüngst der Tenor beim Generationen-Talk in Katzenelnbogen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Notfall kommt selten mit Vorankündigung. Ob Unfall, plötzliche Krankheit oder Katastrophe: In den ersten Minuten – von einem Moment auf den anderen – entscheidet sich oft, wie es weitergeht. Wer weiß, was zu tun ist, kann helfen und im Zweifel Leben retten.
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