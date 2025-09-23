Besondere Mechanik begeistert Seit Urzeiten tickt eine urige Uhr in Arzbach 23.09.2025, 12:00 Uhr

i Ortsbürgermeister KlausPoetzsch (links)und Gemeindearbeiter Fritz Gerharz vor dem Arzbacher Rathaus aus dem Jahr 1710 mit seiner Uhr, die möglicherweise ebenso alt ist und noch immer läuft. Andreas Galonska

Arzbach verfügt nicht nur über ein schmuckes Rathaus, sondern auch über eine Rathausuhr, die etliche Jahre auf dem Buckel haben dürfte. Außer bei kleineren Problemen läuft das Werk noch sehr zuverlässig.

Die Uhr am Arzbacher Rathaus ist – genau wie das Gebäude – schon etwas Besonderes. Seit langen Zeiten sorgte sie dafür, dass alle wissen, wann die Stunde geschlagen hat – auch, wenn es manchmal kleine Aussetzer gegeben hat.Ortsbürgermeister Klaus Poetzsch und Gemeindearbeiten Fritz Gerharz berichten im Rathaus von der Uhr, von der vermutet wird, dass sie so alt wie das Gebäude sein könnte, nämlich stolze 315 Jahre.







