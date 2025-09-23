Seit stolzen 160 Jahren ist das Modehaus Hautzel fest in Diez verankert. Die Familie Klein blickt auf die große Tradition zurück und freut sich auf viele weitere Jahre in der Grafenstadt.
Lesezeit 3 Minuten
Wer hätte gedacht, dass eine kleine Färberei in Diez einmal zu einer Institution des guten Geschmacks wird? 1865 legte Wilhelm Hautzel mit seiner Färberei und einem Woll-, Kurz- und Weißwarenhandel den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die sich nun schon über 160 Jahre und fünf Generationen erstreckt.