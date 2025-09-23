Hautzel feiert Geburtstag Seit fünf Generationen Leidenschaft für Mode in Diez Rolf-Peter Kahl 23.09.2025, 19:00 Uhr

i Am vergangenen Wochenende stieg mit einer Modenschau und einer sich anschließenden Party die Jubiläumsfeier des Modehauses Hautzel mitten in der Altstadt. Rolf-Peter Kahl

Seit stolzen 160 Jahren ist das Modehaus Hautzel fest in Diez verankert. Die Familie Klein blickt auf die große Tradition zurück und freut sich auf viele weitere Jahre in der Grafenstadt.

Wer hätte gedacht, dass eine kleine Färberei in Diez einmal zu einer Institution des guten Geschmacks wird? 1865 legte Wilhelm Hautzel mit seiner Färberei und einem Woll-, Kurz- und Weißwarenhandel den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die sich nun schon über 160 Jahre und fünf Generationen erstreckt.







