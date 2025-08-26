Was mal als Baracke mit Matratzen auf dem Boden begann, ist heute aus der Lahnsteiner Jugendszene nicht mehr wegzudenken: Das Jukz feierte 50. Geburtstag und viele Weggefährten kamen, um mitzufeiern.

Der 25. April 1975, vor 50 Jahren, war ein wichtiger Tag für Lahnstein. Denn damals wurde nach langem Hin und Her eine legendäre Lahnsteiner Einrichtung eröffnet: die Baracke, „Deutschlands kleinstes Jugendzentrum“. Dort hatte die nachwachsende Generation endlich die Möglichkeit, unter sich zu sein, eigene Ideen zu verwirklichen, oder auf Matratzen liegend Frank Zappa zu lauschen. Genau sechs Jahre später, im April 1981, öffnete dann das Jugendkulturzentrum (Jukz) in der Wilhelmstraße seine Pforten. Dort wurde am vergangenen Wochenende das goldene Jubiläum des Jugendzentrums gefeiert.

i Der ehemalige Jugendpfarrer Gerd Linz und Helmut Hohl betrachteten die Dokumentation der Jukz-Geschichte. Dirk Foerger

Viele waren gekommen, die sich über die Jahrzehnte im Zentrum engagiert hatten – darunter auch der ehemalige Jugendpfarrer Gerd Linz, der in den Reden sehr häufig erwähnt wurde. Kein Wunder, schließlich war er es gewesen, der sich damals für eine „Alternative zu den herkömmlichen Freizeitangeboten für Jugendliche“ eingesetzt hatte. Zu den regelmäßigen Jukz-Gästen gehörte nach eigenem Bekunden auch Oberbürgermeister Lennart Siefert: „Früher war ich hier oft zu Gast, um Billard zu spielen und Mezzo-Mix zu trinken.“ Damals habe der heutige Jukz-Leiter Thomas Seggel „allerdings noch dunklere und Walter Nouvortne noch mehr Haare gehabt“.

i Walter Nouvortne erinnerte sich an die bewegten Anfangszeiten des Jukz. Dirk Foerger

Siefert hob hervor: „Die enge Verzahnung mit unterschiedlichsten Akteuren macht das Jukz zu einer tragenden Säule unseres sozialen Miteinanders sowie zum Vorbild für moderne Jugend- und Kulturarbeit.“ Dem konnte sich Ute Gläser, die das Jukz über viele Jahre hinweg mit gelenkt hatte, nur anschließen: „Für mich war die Erstellung der Dokumentation ‚50 Jahren Jugendkulturzentrum‘ eine emotionale Zeitreise durch viele Etappen, die ich selbst miterleben durfte.“ Eine wichtige Rolle habe dabei auch Rudolf Scharping gespielt, „der 1979 den Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Lahnstein gegründet hat“. 1984 sei dann Walter Nouvortne als Sozialarbeiter ins Jukz gekommen.

Nouvortne und Scharping gehörten ebenfalls zu den Rednern auf der Veranstaltung. Letztgenannter hob hervor: „Es ist richtig, dass junge Menschen Räume finden, in denen sie sich begegnen und Neues ausprobieren können – und auch mal über die Stränge schlagen.“ Nouvortne unterstrich in seinen Grußworten, wie wichtig die Vernetzung mit anderen Institutionen sei: „Dies hilft uns nicht nur bei der Arbeit, sondern bringt auch immer wieder neue Ideen ins Haus“, so der ehemaliger Leiter des Hauses und Vorsitzender des Fördervereins. Ein Beispiel dafür konnten die Besucher im Laufe des Nachmittags erleben, als die Hip-Hop-AG des Musik- und Tanzprojekts „Pop2Go“ den Saal rockte.

i Immanuel Bär machte ein Selfie mit Rednern und Menschen aus dem Umfeld des Jukz. Dirk Foerger

Einen unterhaltsamen Auftritt hatte auch Immanuel Bär, der inzwischen eine erfolgreiche Firma zur Cyber-Sicherheit betreibt. In seiner Rede betonte er immer wieder, wie sehr ihn seine Schulzeit im Johannes-Gymnasium sowie die „tollen Erfahrungen im Jukz“ geformt und vorangebracht hätten. Um dies auch weiterhin zu erreichen, verfolgt das aktuelle Leitungsteam des Jukz „einen generationsübergreifenden Ansatz“, wie Thomas Seggel erläuterte. So reichen die Angebote im aktuellen Programmheft von Töpfer-, Kunst- und Malkursen für Kinder bis hin zum „Internettreff 55+“. Darüber hinaus will Nasstaran „Nasti“ Houshmand in ihrem interkulturellen Frauencafé die Integration von Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern stärken. Nicht zuletzt, weil die Frauen wichtige Ansprechpartner für ihre Kinder sind.

i Rudolf Scharping gründete einen Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Lahnstein. Dirk Foerger

Apropos Kinder: Auffallend an diesem ansonsten gelungenen Nachmittag war nur das Fehlen von jungen Menschen. Aber diese Kritik konnte Seggel schnell entkräften: „Das haben wir bei dieser Art von Veranstaltung auch nicht anders erwartet.“ Deshalb habe das Team extra ein weiteres Jubiläums-Event an Halloween geplant, das sich speziell an ein jüngeres Publikum richte. Vielleicht werden dann einige Jugendliche das Programm mitgestalten, wie es an jedem ersten und dritten Freitag im Monat am „Jukz Friday“ möglich ist.