Eng mit Firma verbunden Seit 45 Jahren in Dausenauer Betrieb tätig Andreas Galonska 14.12.2025, 10:48 Uhr

i Bernd Wälter ist seit 45 Jahren in dem Werk bei Dausenau tätig. Der Standortleiter präsentiert einige der Schalter, die heute bei der Firma Eaton hergesetllt werden und die in zahlreichen Geräten zu finden sind. Andreas Galonska

45 Jahre in ein und demselben Betrieb sind eine besondere Zeit. Bernd Wälter kann bei der Firma Eaton nun darauf zurückblicken und berichtet, dass seine ganze Familie mit dem Werk bei Dausenau eng verbunden ist.

Ein besonderes Betriebsjubiläum kann Standortleiter Bernd Wälter in diesen Tagen feiern, denn er ist seit 45 Jahren in der von vielen noch als Dausenauer Schaltgerätewerk bekannten Firma beschäftigt und geht nun in den Vorruhestand. In der heutigen Firma Eaton berichtet er von seinem Leben, das eng mit dem Standort Dausenau verknüpft ist.







Artikel teilen

Artikel teilen