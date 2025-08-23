Seit 30 Jahren engagieren sich Hunderte Menschen für Senioren im Rhein-Lahn-Kreis. Ihren Einsatz bündelt das Seniorenbüro „Die Brücke“, das dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Ein Grund zum Feiern, findet Leiterin Uschi Rustler.

Seit 30 Jahren ist das Seniorenbüro „Die Brücke“ im Kreishaus die Anlaufstelle für ältere Menschen, aber auch Raum für Möglichkeiten, Treffpunkt für Ideen, Zuhause für Engagement. Als Modellprojekt 1995 gegründet, ist „Die Brücke“ heute ein Leuchtturm im Land, das vom Mitmachen und Engagement lebt. 250 aktive Ehrenamtler organisieren Veranstaltungen, bieten Hilfe an, gehen in Austausch.

In Kooperation mit Vereinen und Organisationen bietet das Seniorenbüro zum Beispiel Computer- und Smartphone-Sprechstunden und Sicherheitsberatung für Senioren an, ist an der Lene-App beteiligt, betreibt das Seniorentheater „Kaleidoskop“, organisiert die „Netten Nachbarn“ (NeNas) und Heilig-Abend-Treffs und vermittelt Wunschgroßeltern und vieles mehr – eine bunte Mischung, die das vielfältige Engagement der Beteiligten zeigt. Während andere Vereine unter Mitgliederschwund leiden und es schwer haben, sich zu halten, beobachtet „Brücke“-Leiterin Uschi Rustler das Gegenteil. „Ich sehe bei uns keinen Rückgang. Senioren wollen sich einbringen, sich ehrenamtlich engagieren. Das ist toll!“

Förderverein unterstützt seit 1999

Rustler ist von Anfang an bei der „Brücke“ dabei, entwickelt Projekte, führt Fort- und Weiterbildungen durch, vertritt Interessen. Nach Jürgen Nickel und Christoph Lehmler leitet sie seit vielen Jahren das Büro und sagt: „Für die Menschen da zu sein, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude.“ Das merkt man der Hauptamtlerin auch im persönlichen Gespräch an und das zeigt sich auch in zahlreichen Ämtern, die sie bekleidet, darunter im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros oder als eine von drei Sprecherinnen des Landesnetzwerks „Anlaufstellen für ältere Menschen“.

An ihrer Seite unterstützt der 1999 gegründete Förderverein das Seniorenbüro, gestaltet aber auch selbst Veranstaltungen, Kulturfahrten und Vorträge. Einst von Otto Butzbach gegründet und von Irene Schranz weitergeführt, sitzt heute Jürgen Ruthard dem 600 Mitglieder starken Förderverein vor. Butzbach und Schranz bleiben dem Verein als Ehrenvorsitzende erhalten.

„Sie gestalten den demografischen Wandel vor Ort mit – nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen.“

Leiterin Uschi Rustler über das Engagement der Ehrenamtler﻿

„Unsere Engagierten bringen Zeit, Erfahrung, Lust auf Neues mit – ein unschätzbares Kapital. Sie gestalten den demografischen Wandel vor Ort mit – nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Ich sehe es als Geschenk, sie begleiten zu dürfen“, betont Rustler glücklich und dankbar für die vielen Menschen, die „Die Brücke“ lebendig machen. Dieses Engagement seit nunmehr 30 Jahren muss natürlich auch gefeiert werden. Doch nicht im üblichen Sinne. Das große Jubiläum will man statt eines Empfangs mit dem Verkehrssicherheitstag 60 plusminus im Kreis umrahmen. So bleibt sich „Die Brücke“ treu – praktisch und alltagsnah.