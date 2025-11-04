Frauen tauschen sich aus Sefora Nelson kommt zur 30. Ladies Night nach Miehlen Uschi Weidner 04.11.2025, 10:00 Uhr

i Bei der 30. Ladies Night in Miehlen können die Besucherinnen die Sängerin und Songschreiberin Sefora Nelson live erleben. Sergej Falk

Bei der 30. Ladies Night in Miehlen können Frauen wieder zusammenkommen und sich austauschen. Dieses Mal ist jedoch ein ganz besonderer Gast dabei: Die Sängerin und Songschreiberin Sefora Nelson.

Die Evangelische Gemeinschaft Miehlen lädt am Freitag, 14., und Samstag, 15. November, zur 30. Ladies Night ein. Wie stets wird schon der Weg zum Bürgerhaus festlich mit flackernden Windlichtern gesäumt sein. Sie erwecken Vorfreude auf eine Wohlfühloase in einer kalten, dunklen Novembernacht.







