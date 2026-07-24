Urteil am Amtsgericht Diez
Sechs Monate Haft für Familienvater wegen Drogenbesitz
Wege des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein 44-jähriger Familienvater am Amtsgericht Diez zu einer mehrmonatig
Wege des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein 44-jähriger Familienvater am Amtsgericht Diez zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Er gestand den Konsum von Drogen wie etwa Kokain.
David-Wolfgang Ebener/dpa

Ein 44-jähriger Vorbestrafter gesteht den Konsum von Haschisch, Speed, Kokain und Heroin. Zur Begründung führt er unter anderem die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt in Diez an. 18 Jahre seines Lebens habe er im Gefängnis verbracht.

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„Ich bin 23 Stunden am Tag eingesperrt“, versuchte der 44-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Diez seine Sucht zu erklären. Er war wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez angeklagt. Dafür wurde er nun verurteilt.
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