Ein 44-jähriger Vorbestrafter gesteht den Konsum von Haschisch, Speed, Kokain und Heroin. Zur Begründung führt er unter anderem die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt in Diez an. 18 Jahre seines Lebens habe er im Gefängnis verbracht.
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„Ich bin 23 Stunden am Tag eingesperrt“, versuchte der 44-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Diez seine Sucht zu erklären. Er war wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez angeklagt. Dafür wurde er nun verurteilt.