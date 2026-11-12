Seit ihrer Jugend sind Sebastian Schmitt und Jörg Radermacher bei der freiwilligen Feuerwehr Lahnstein und haben schon einiges zusammen erlebt. Was sie an dem Ehrenamt begeistert und warum die Arbeit mit kleinen Kindern so wichtig ist.
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Sebi kennt in Lahnstein wohl jedes Kind. Auf der Straße, beim Karneval, im Supermarkt freuen sich die Kleinen, ihn zu sehen. Denn wenn er kommt, dann wird es feurig-spannend. Sebastian Schmitt ist freiwilliger Feuerwehrmann in der Wache Nord in Lahnstein und mit drei Kameraden für die Brandschutzerziehung und -aufklärung zuständig.