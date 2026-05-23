Einen schweren Badeunfall gab es laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr im Freibad Birlenbach. Noch am Samstagabend veröffentlichte die Verbandsgemeinde Diez folgende Pressemitteilung: „Mit großer Trauer und Betroffenheit muss die Verbandsgemeindeverwaltung Diez über einen schweren Unfall informieren, der sich am heutigen Samstagnachmittag im Freibad Birlenbach ereignet hat: Ein Kind geriet während des Badebetriebs im Schwimmbecken in eine akute Notlage und ist später im Krankenhaus an den Folgen verstorben.“

Die anwesenden Kräfte der DLRG sowie aufmerksame Badegäste reagierten laut Pressemitteilung unverzüglich und leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein. Das Kind wurde aus dem Wasser geborgen, medizinisch erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo es trotz aller ärztlicher Bemühungen verstorben ist. Bürgermeisterin Maren Busch äußert sich tief betroffen: „Der Tod des Kindes erschüttert uns sehr. Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen und Freunden, denen wir in diesen schweren Stunden unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.“

Im Namen der Verbandsgemeinde Diez dankt Bürgermeisterin Busch allen Ersthelferinnen und Ersthelfern, den Einsatzkräften der DLRG, dem Rettungsdienst sowie den Mitarbeitenden des Freibads für ihren Einsatz unter äußerst belastenden Umständen. Aus Rücksicht auf die Beteiligten sowie aufgrund der notwendigen Einsatz- und Nachbereitungsmaßnahmen bleibt das Freibad Birlenbach am Pfingstsonntag geschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. „Von Spekulationen über den genauen Ablauf des Unglücks bitte ich – insbesondere in den sozialen Netzwerken – Abstand zu nehmen“, ergänzt die Bürgermeisterin.