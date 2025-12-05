Schwere Suche nach Nachfolger für Bürgermeister Stötzer

Nach der Rücktrittsverkündung des Miehlener Ortschefs André Stötzer geht die Suche nach einer möglichen Nachfolge los. Konkrete Namen gibt es bisher nicht. Im Gemeinderat gibt es unterdessen viel Verständnis für Stötzers Entscheidung.
Lesezeit 4 Minuten
Die Nachricht, das André Stötzer im Mai von seinem Amt als Ortsbürgermeister von Miehlen zurücktritt, traf die Taunusgemeinde unvermittelt. Dabei steht Miehlen mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt vor einem weiteren Mammutprojekt.Auch im Gemeinderat war man überrascht über die Verkündung, wie Ralf Zimmerschied im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.