Regierungschef im Gespräch Schweitzer zeigte sich in Lahnstein dialogbereit Wolfgang Lucke 01.03.2026, 18:00 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer in seinem Element: Eine Rede voller klarer Aussagen und guter Argumente. Wolfgang Lucke

Im Wahlkampf machte jetzt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in Lahnstein Station. Er zeigte sich dabei offen für Gespräche in lockerer Runde und sparte auch nicht mit Kritik an seinen Parteifreunden.

Seine Agenda liest sich fast wie der Tourplan einer angesagten Rockband: Ministerpräsident Alexander Schweitzer ist zurzeit auf einer 40-Termine-Tournee. Jetzt machte er Station in Lahnstein. Frei nach dem lockeren Schweitzer-Motto „TikTok & Theke” begrüßte Moderator Colin Haubrich das Publikum im gut gefüllten Katholischen Pfarrzentrum an einer echten Biertheke, schenkte auch mal gerne ein „Kühles Blondes” ein und führte souverän und ...







